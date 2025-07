Populiarėja viena netikėta atostogų kryptis: atskleidė, kur šiemet ilsisi lietuviai

Bene didžiausia dabartinių atostogautojų baime tapo atsijungimo būsena (angl. offline). Be interneto nesusikalbėsite su vietiniais, neužsisakysite pavalgyti, negalėsite apsiskaičiuoti kainos eurais ir galiausiai pasiklysite svetimame mieste. „Telia“ mobilaus ir fiksuoto ryšio vadovė Eglė Sonata Padagaitė teigia, kad dabar kelionė be interneto – kaip atostogos be saulės, patikimas ryšys tampa ne prabanga, o būtinybe, rašoma pranešime žiniasklaidai.