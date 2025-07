„Telia Lietuva“ grynasis pelnas augo 22,9 procento

Antrąjį šių metų ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, bendrovės pajamos augo 2 proc. – iki 121,9 mln. eurų, bendrovės EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, didėjo 8,9 proc. – iki 48,7 mln, eurų, o grynasis pelnas pakilo 21,3 proc. – iki 21,1 mln. eurų.

Pirmąjį metų pusmetį bendrovės pajamas labiausiai augino trys sritys: IT, televizijos ir mobiliojo ryšio paslaugos. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, įmonės 2025 metų pirmojo pusmečio pajamos iš IT paslaugų šoktelėjo 13,1 proc., iš TV paslaugų kilo 4,8 proc., o iš mažmeninio mobiliojo ryšio paslaugų – 6,6 procento. Mobiliojo ryšio pajamų augimą ir toliau skatino nuolat didėjantis mobiliųjų duomenų poreikis bei augančios vidutinės pajamos iš vieno vartotojo (ARPU).

„Pirmojo pusmečio rezultatai išsiskiria beveik ketvirtadaliu išaugusiu grynuoju pelnu ir stipriu pagrindinių paslaugų augimu. To pasiekėme ne tik optimizuodami sąnaudas, bet ir investuodami ten, kur uždirbsime ateityje: nuo išmanios IoT valdymo platformos iki pirmojo privataus 5G tinklo testavimo Klaipėdoje“, – sako bendrovės vadovė Giedrė Kaminskaitė-Salters.

Pasak G. Kaminskaitės-Salters, vienas pagrindinių įmonės augimo veiksnių išlieka stiprios kompetencijos IT paslaugų srityje. Bendrovės įsipareigojimą šiai sričiai atspindi ir tikslingos investicijos. Palyginti su pernai, lėšos į IT sistemas ir infrastruktūrą didėjo 13,8 proc. Nuosekliai buvo investuojama ir į fiksuotojo tinklo plėtrą, šioms investicijoms augant 7,1 proc. „Bet kuri ilgalaikė strategija pirmiausiai turi atliepti dabartinius klientų poreikius. Tą padarėme į savo TV integravę „Netflix“, o mūsų saugumo sprendimai verslui tarptautiniu mastu buvo pripažinti geriausiais Lietuvoje. Ir, aišku, joks verslas negali pamiršti savo atsakomybės visuomenei – toliau rėmėme Ukrainą, o per paskutinius 25 metus akcininkams išmokėjome daugiau nei 1 mlrd. eurų dividendų“, – pažymi G. Kaminskaitė-Salters.

Savo technologinę lyderystę bendrovė įtvirtina pirmoji šalyje pradėjusi testuoti autonominį 5G tinklą Klaipėdos jūrų uoste. Šiuo projektu siekiama sukurti naują kritinės infrastruktūros standartą ir suformuoti pagrindą panašių sprendimų diegimui kituose strateginės reikšmės pramonės objektuose.

Bendrovė toliau nuosekliai remia Ukrainą. Savo paramą įmonė įrodo konkrečiais darbais: šiemet bendrovė perdavė didelę atnaujintų kompiuterių ir tinklo įrangos siuntą nuo karo nukentėjusiems ukrainiečiams. Užsienio kapitalo korporacijas Lietuvoje vienijantis „Investor‘s Forum“ bendrovę įvertino kaip Atsakingiausią 2024 metų įmonę.