Skaudus smūgis Rusijai: ukrainiečiai pataikė į pažangiausios Rusijos oro gynybos sistemos komponentą

Ukrainos atvirųjų šaltinių tyrėjai patvirtino, kad Ukrainos gynybos žvalgybos valdomas dronas sėkmingai smogė į laikinai okupuotame Kryme esantį radarą, priklausantį pažangiausiai Rusijos oro gynybos sistemai „S-500“.
Ukrainos gynybos žvalgybos paskelbtą filmuotą medžiagą išanalizavo tyrimų bendruomenė „CyberBoroshno“.
„Vakar Ukrainos gynybos žvalgyba paskelbė smūgio vaizdo įrašą. Teigta, kad užfiksuotas smūgis į oro gynybos sistemos „S-400“ radarą „96L6“. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad tai nebuvo „96L6“. Išanalizavę vizualius taikinio požymius, galime tvirtai teigti, kad tai pažangus „98L6 Jenisej“ radaras – standartinis oro gynybos sistemos „S-500 Prometej“ radiolokacinis įrenginys“, – rašė atvirųjų šaltinių analitikai.
Radarų sistemos valstybiniai bandymai buvo vykdomi 2020–2021 metais, o, remiantis atvirais šaltiniais, ji oficialiai priimta į tarnybą 2021-ųjų balandį.
Rusų teigimu, radaro „Jenisej“ pagrindą sudaro aktyvioji elektroninio skenavimo matrica (angl. Active electronically scanned array, AESA), pasižyminti dideliu atsparumu trukdžiams. Šis radaras gali aptikti ir sekti tiek aerodinaminius, tiek balistinius taikinius iki 600 km atstumu bei iki 100 km aukštyje. Surinkta informacija apie taikinius perduodama valdymo postui, kad ją galėtų panaudoti kiti oro gynybos sistemos komponentai.
Išoriškai naujasis radaras „Jenisej“ panašus į rusišką radarą „96L6E“. Jis taip pat sumontuotas ant keturių ašių „MZKT“ važiuoklės ir yra panašiai išdėstytas.
Tačiau šios dvi radiolokacinės sistemos turi tam tikrų skirtumų, nes jose naudojamos skirtingų tipų antenos. Pagrindinė 96L6E antenų matrica padalinta į dvi skirtingo dydžio sekcijas.
Radaras „Jenisei“ gali veikti ne tik 360 laipsnių stebėjimo režimu, bet ir siaurame sektoriuje. Tai leidžia pasiekti geresnių balistinių taikinių aptikimo rezultatų.
Ši radiolokacinė stotis yra standartinis naujosios Rusijos oro gynybos sistemos „S-500 Prometej“ radaras.
Pasak „CyberBoroshno“, Kryme ji taip pat naudojama kartu su „S-400“, todėl atvirųjų šaltinių analitikai bandė nustatyti tikslias smūgio koordinates – kad suprastų, su kokia raketų sistema radaras veikė šiuo konkrečiu atveju, rašo „Militarnyj“.
