Sunaikino „vieną pavojingiausių“ rusų smogiamųjų ginklų

Neutralizuoto drono kamikadzės nuotraukos buvo paskelbtos Ukrainos ginkluotųjų pajėgų 121-osios atskirosios teritorinės gynybos brigados „Facebook“ puslapyje. Pažymima, kad kovotojai sunaikino vieną pavojingiausių dronų okupantų arsenale.
„Naujausia jo modifikacija („Lancet-3“) gali pasiekti iki 300 km/val. greitį, jo skrydžio nuotolis siekia iki 50 km, jis gali gabenti iki 5 kg sprogmenų. Kiekvienas sunaikintas rusų bepilotis orlaivis reiškia išgelbėtas ukrainiečių gyvybes. Dirbkime toliau!“, – rašoma brigados „Facebook“ įraše.
Nepranešama, kaip tiksliai jis buvo numuštas.
Bepiločiai orlaiviai „Lancet“
Savižudį droną Rusijoje gamina koncernui „Kalašnikov“ priklausanti bendrovė „ZALA AERO“. Dronas pirmą kartą pristatytas 2019 m. ir nuo to laiko buvo kelis kartus atnaujintas.
„Lancet“ (kaip ir jo giminaitis „Kub“) yra vadinamasis dronas kamikadzė (angl. loitering munition) – dronas, galintis ilgą laiką skrieti ore, sekti taikinį ir staigiai krsidamas jį atakuoti. O „Lanceto“ pavadinimas dronui suteiktas dėl jo menamo „chirurginio tikslumo“.
Naujausios versijos „Lancet-3“ maksimalus greitis yra 110 km/val. skrendant horizontaliai ir 300 km/val. atakuojant taikinį. Skrydžio nuotolis – 40–50 km. Pats bepilotis orlaivis sveria apie 12 kg, o naudingasis krovinys (didelės sprogstamosios galios užtaisas) – iki 5 kg. Toks dronas ore gali išbūti apie valandą.
Dronas kamikadzė dažnai naudojamas kartu su rusišku žvalgybiniu nepilotuojamu orlaiviu „Orlan“. Pastarasis nustato taikinį, o „Lancet“ jį atakuoja. Paprastai tokiu būdu Rusijos kariai bando sunaikinti Ukrainos priešlėktuvines raketų sistemas (SAM).
„Lancet“ skirtas tiksliai naikinti techniką, įskaitant artilerijos sistemas, priešlėktuvinės gynybos sistemas, radarus, MLRS ir vadavietes. Jis turi keletą modifikacijų, iš kurių žinomiausios yra „Lancet-1“ (lengvoji versija) ir „Lancet-3“ (pagrindinė kovinė versija).
Dronas turi kamerą, skirtą realaus laiko vaizdo stebėjimui, taip pat GPS ir inercinės navigacijos sistemas, kurios leidžia autonomiškai nusitaikyti.
Parenta pagal UNIAN.
bepilotis orlaivisdronassunaikinimas
