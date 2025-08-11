Žinios, kurios šviečia.
Vėl fiksuoti „Tele2“ ryšio sutrikimai

2025 m. rugpjūčio 11 d. 11:24
Lrytas.lt
Pirmadienio rytą Lrytas sulaukė skaitytojų informacijos, kad įvairiose Lietuvos vietose neveikia bendrovės „Tele2“ teikiamas internetas, taip pat dinginėja ryšys.
Tinklo klientai dėl sutrikimų skundėsi ir „Facebook“ grupėje „Tele2 Lietuva skundai ir atsiliepimai“
„Nėra namų interneto visiškai jau apie 30min.“, – grupėje rašė viena mobiliojo ryšio operatoriaus klientė.
„Niekam nepavyksta paskambinti“, – skundėsi kita.
Portalui susisiekus su bendrovės viešųjų ryšių atstove Asta Buitkute, ji patvirtino informaciją apie gedimus.
„Atsiprašome klientų dėl laikinų sutrikimų. Priežastis kol kas aiškinamės. Rekomenduojame perkrauti įrenginius“, – nurodė „Tele2“ atstovė.
11 val. 30 min. A. Buitkutė informavo, kad ryšys atkurtas.
„Ryšys iš esmės atstatytas, su laikinais sutrikimais dar gali susidurti dalis klientų“, – portalui sakė bendrovės viešųjų ryšių atstovė.
Liepos 10 d. Lrytas informavo apie visoje Lietuvoje fiksuojamus „Tele2“ ryšio sutrikimus.
