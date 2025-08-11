Vėl fiksuoti „Tele2“ ryšio sutrikimai

Tinklo klientai dėl sutrikimų skundėsi ir „Facebook“ grupėje „Tele2 Lietuva skundai ir atsiliepimai“
„Nėra namų interneto visiškai jau apie 30min.“, – grupėje rašė viena mobiliojo ryšio operatoriaus klientė.
„Niekam nepavyksta paskambinti“, – skundėsi kita.
Portalui susisiekus su bendrovės viešųjų ryšių atstove Asta Buitkute, ji patvirtino informaciją apie gedimus.
„Atsiprašome klientų dėl laikinų sutrikimų. Priežastis kol kas aiškinamės. Rekomenduojame perkrauti įrenginius“, – nurodė „Tele2“ atstovė.
11 val. 30 min. A. Buitkutė informavo, kad ryšys atkurtas.
„Ryšys iš esmės atstatytas, su laikinais sutrikimais dar gali susidurti dalis klientų“, – portalui sakė bendrovės viešųjų ryšių atstovė.
Liepos 10 d. Lrytas informavo apie visoje Lietuvoje fiksuojamus „Tele2“ ryšio sutrikimus.