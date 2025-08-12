Rusija pristatė savo naują karinį užmojį – tačiau jis ekspertams kelia juoką

Vaizdo įrašą sukūrė „Archangel“ – Rusijos savanorių grupė, užsiimanti bepiločių orlaivių kūrimu – daugiausia FPV (angl. first person view) tipo. Tokie bepiločiai orlaiviai tapo svarbiu karo Ukrainoje ginklu – juos plačiai naudoja abi pusės.
Vaizdo įraše matomas vienas „Archangel“ dronas-perėmėjas, „sumontuotas“ po Rusijos „MiG-29SMT“ sparnu. Dronas užtraukiamais dirželiais pritvirtintas prie jutiklio, kuris yra naikintuvo radiolokacinės įspėjamosios sistemos dalis. Akivaizdu, kad reaktyvinis lėktuvas negali paleisti taip pritvirtinto drono.
Be to, mažai tikėtina, kad dronas galėtų atlaikyti didelį reaktyvinio lėktuvo greitį – ypač atsižvelgiant į keturis lengvai pažeidžiamus jo sraigtus. Tiesą sakant, abejotina, ar lėktuvas apskritai galėtų saugiai pakilti su tokiu būdu pritvirtintu dronu – labai tikėtina, kad dronas gali trukdyti pagrindinei lėktuvo apsaugos sistemai, prie kurios jis yra pritvirtintas.
„Archangel“ teigia, kad dirba siekdama „integruoti dronus-perėmėjus tiesiai į naikintuvus“.
Savo „Telegram“ kanale paskelbtame pareiškime „Archangel“ rašo, kad „po ilgų idealios vietos mūsų valdomiems perėmėjams paieškų (kurios, beje, dar tęsiamos), nusprendėme perėmėjus montuoti ant „MiG“.
„Žinoma, pats lėktuvas juda šiek tiek greičiau nei mūsų dronas, tačiau jis gali pristatyti droną-perėmėją tiesiai į Kijevą arba Lvivą“, – teigė Rusijos savanorių grupė.
Tai nerealus užmojis, ypač turint omenyje, kad šiose vietovėse sutelktos stiprios Ukrainos priešlėktuvinės gynybos pajėgos, prie kurių rusų naikintuvai net nesiartina. Net priartėjimas prie fronto šiuo metu naikintuvams yra labai pavojingas.
Paliekant nuošalyje faktą, kad dronas, pritvirtintas tokiu būdu, yra visiškai nejudrus, taip pat neaišku, kaip jis būtų valdomas, jei jį būtų galima paleisti.
„Kad nereikėtų galvoti apie technines detales, tiesiog apmokytume įgulą skraidyti naikintuvu“, – tvirtina „Archangel“.
Šis teiginys, kad dronų operatoriai turėtų būti perkvalifikuoti į sudėtingo ir brangaus naikintuvo pilotus, skamba tiesiog neįtikėtinai. Kartu sunku patikėti, kad bet kuris vienviečio naikintuvo pilotas galėtų rankiniu būdu nukreipti droną į judantį taikinį.
Dauguma FPV dronų yra realiuoju laiku rankiniu būdu valdomi (ar nukreipiami į taikinius) žmogaus. FPV dronai, kurie nėra valdomi tokiu būdu, yra skirti smogti fiksuotiems taikiniams pagal žemėlapio koordinates – tai nebūtų naudinga dronų perėmimo misijose.
„The War Zone“ leidinys tikina, kad beveik nėra galimybių, jog Rusija artimiausiu metu panaudos naikintuvus, nešančius dronus-perėmėjus, kovoti su priešiškais bepiločiais orlaiviais virš Ukrainos.
karo aviacijanaikintuvasMiG-29
