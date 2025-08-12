Vieno žaislo ar seno pultelio pakanka sutrikdyti viso daugiabučio vartų sistemos veikimą – kaip išvengti radijo trukdžių namuose ir kieme?

„Dažniausiai trikdžiai kyla dėl netvarkingų mažojo nuotolio įrenginių – senų nuotolinio valdymo pultelių, ar net nuotoliu valdomų vaikų žaislų. Šie prietaisai gali nuolat skleisti trukdantį radijo signalą ir paveikti ne tik jų savininko įrangą, pvz. vartų automatiką, bet ir kaimynų automobilių signalizacijas ar kitas ryšio priemones“, – sako Artūras Kaminskas, RRT spektro ir įrenginių priežiūros departamento direktorius.
Pasak eksperto, nemaža dalis trikdžių aptinkami naudojant specialius automobilius – judriąsias radijo stebėsenos stotis. Tokios stotys naudojamos visoje Lietuvoje, o jų pagalba RRT specialistai nustato nelegalius dažnių naudojimo atvejus, trukdžius mobiliesiems tinklams, televizijai ar net GPS navigacijai.
Kurioziniai pavyzdžiai – dažni. RRT yra užfiksavusi atvejį, kai dėl neveikiančios vartų automatikos buvo patikrintas visas daugiabutis – paaiškėjo, kad trukdį kėlė vaikų kambaryje, stalčiuje, tarp piešimo priemonių užspaustas LED šviestuvo distancinis pultelis. Kitą kartą trukdžiai sklido iš garažo, kuriame, po daiktais prispaustas, veikė pamirštas šviestuvo valdymo pultas.
Neretai priežastimi tampa seni ar sugedę automobilių raktai. Vienoje automobilių pardavimo aikštelėje trukdžiai buvo tokie stiprūs, kad teko perrinkti kelias dešimtis raktų – kol pagaliau aptiktas sugedęs nuotolinis valdymas. Kitu atveju mobiliojo ryšio operatoriaus bazinei stočiai trukdžiai sklido net iš 16 km atstumo – iš sodyboje palikto įjungto mobilaus ryšio kartotuvo su kryptine antena.
Pasitaiko ir kur kas netikėtesnių trukdžių šaltinių, pavyzdžiui, antžeminės televizijos signalus trikdė elektrinis piemuo. „Apie pusę visų tyrimų baigiasi tuo, kad nustatome vartotojo įrangos gedimą ar neteisingą jos naudojimą. Tokiais atvejais stengiamės paaiškinti, kaip problemą išspręsti arba kur galima kreiptis pagalbos. Bet jei gyventojai daugiau dėmesio skirtų savo turimai ir naudojamai įrangai – daugelio iškvietimų būtų galima išvengti“, – pabrėžia A. Kaminskas.
Ekspertas primena – jei buityje naudojami nuotoliu valdymo įrenginiai staiga ima neveikti, dažnai stringa vartų automatika, verta patikrinti, ar kur nors nepasimetė ar neužspaustas senas pultelis ar kita įranga. Nors gali atrodyti nereikšminga, tokie prietaisai neretai gali trikdyti visą aplinką – nuo vieno kiemo iki viso kvartalo naudojamus elektrinius, elektroninius ar radijo bangomis valdomus įrenginius, rašoma pranešime žiniasklaidai.
