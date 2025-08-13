Skelbia, kad 5G naudotojų skaičius Lietuvoje per metus šoktelėjo dvigubai

Didžiąją pajamų dalį – 87,4 proc. (201,6 mln. eurų) – sudarė mažmeninės elektroninių ryšių paslaugų pajamos, kurios per metus ūgtelėjo 3,9 proc. Augimą lėmė didesnės mažmeninės interneto paslaugų pajamos – jos siekė 138,7 mln. eurų ir buvo 6,4 proc. didesnės nei prieš metus, o tai reiškia, kad interneto paslaugos sugeneravo beveik septynis iš dešimties eurų, gaunamų mažmeninėje rinkoje. Mobiliojo interneto paslaugų pajamos sudarė 106,7 mln. eurų, arba beveik pusę visų sektoriaus pajamų, ir per metus išaugo 6,8 proc.
2025 m. antrąjį ketvirtį 73,2 proc. (2,9 mln.) visų mobiliojo interneto vartotojų naudojosi LTE (4G) technologija, o 19,8 proc. (0,8 mln.) – 5G. Pastarosios technologijos naudotojų skaičius per metus išaugo dvigubai – tai vienas ryškiausių rinkos pokyčių. Tai atsispindi ir augantys perduodamų duomenų srautai – 77,7 proc. visų mobiliojo ryšio duomenų (apie 373 mln. GB) buvo perduota naudojant LTE, o 22 proc. (apie 106 mln. GB) – 5G.
Vidutiniškai vienas paslaugų gavėjas per mėnesį sunaudojo 42,6 GB duomenų – tai ketvirtadaliu daugiau nei prieš metus. Tik duomenims skirtų SIM kortelių savininkai vidutiniškai per mėnesį sunaudojo daugiau nei dvigubai – 113,7 GB.
„5G technologijos plėtra Lietuvoje vyksta sparčiau, nei tikėjomės – šiandien ja naudojasi jau penktadalis mobiliojo interneto vartotojų. Tai reiškia greitesnį ryšį, didesnes galimybes verslui ir daugiau patogumo kasdieniams vartotojams“, – sako Marijus Balnys, RRT Elektroninių ryšių reguliavimo grupės vyriausiasis patarėjas, rašoma pranešime žiniasklaidai.