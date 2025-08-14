Lietuvių naršymo rekordai atskleidė naujas keliavimo kryptis

„Šiemet lietuviai nustebino išnaršytų duomenų kiekiu tolimuose kraštuose: Vietname, Čilėje, Australijoje. Tai rodo, kad jie net ir ne Europos Sąjungos šalyse mobiliuosius duomenis naudoja savęs nevaržydami – vaizdo skambučiais bendrauja su artimaisiais ir dalijasi akimirkomis socialiniuose tinkluose“, – sako J. Lasavičiūtė.
Operatoriaus duomenimis, Australijoje lietuviai išnaršė 20 kartų daugiau duomenų nei įprastai, Čilėje – 23, o Vietname – net 30 kartų daugiau. J. Lasavičiūtės teigimu, tokius skaičius lėmė dar lengviau prieinamas internetas užsienyje.
„Telia“ vasaros sezono duomenys rodo, kad stipriai išaugus tarptinklinio naršymo srautui egzotiškose šalyse, lietuvių vasaros atostogų krypčių dešimtukas išlieka gana pastovus. Tautiečiai pirmus du vasaros mėnesius aktyviausiai naršė Lenkijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Italijoje, Norvegijoje ir Prancūzijoje. Iš viso mobiliojo ryšio operatoriaus klientai mobiliuoju ryšiu liepos mėnesį naudojosi 151 šalyje.
J. Lasavičiūtės teigimu, populiariausiose šalyse lietuviai sunaudojo penktadaliu daugiau duomenų nei pernai. Tai tik patvirtina kasmet fiksuojamą tendenciją – žmonėms naršymas tapo įprastu keliavimo atributu.
Ar Baltija europiečiams atstoja Viduržemio jūrą?
Operatoriaus duomenys rodo, kad Lietuvoje kasmet auga tarptinklinio ryšio duomenų srautas, kurį sunaudoja lankytojai iš užsienio. Šiemet liepą šalyje apsilankė žmonės net iš 130 valstybių.
Šiaurės šalių gyventojus iš Norvegijos, Danijos ir Suomijos vilioja šiltesnė temperatūra nei namuose, bet švelnesnis vasaros klimatas nei pietuose. Vakariečiai britai, olandai, vokiečiai ir net amerikiečiai Lietuvoje vertina žemesnes kainas, nuo daugumos turistų dar paslėptas lankytinas vietas ir šarmingą viduramžių, baroko ar tarpukario architektūrą miestuose.
„Išnaršyti duomenys rodo, kad turistų srautai į Lietuvą auga kasmet. Pagal nuasmenintus užsienio lankytojų duomenų srautus ir valstybes, iš kurių atvykę naršė daugiausiai, galima daryti prielaidą, kad tai vasaroti namo grįžę emigrantai“, – teigia J. Lasavičiūtė.
Kaip pasitikrinti, ar internetas veiks ne Europos Sąjungos šalyse?
Prieš važiuodami į kelionę, įsitikinkite, kad internetas veiks ir už ES ribų. Tai patikrinti galite vos per kelias minutes. Savo telefono Nustatymuose (angl. settings) raskite Mobilųjį ryšį / Tinklą (angl. Cellular) arba Mobiliuosius duomenis (angl. Mobile Data). Ten, pasirinkę Mobiliojo ryšio duomenų parinktis (angl. Cellular Data Options), įjunkite Tarptinklinį duomenų siuntimą (angl. Data Roaming).
Taip pat atminkite, kad greitas internetas priklauso ne tik nuo jūsų operatoriaus, bet ir nuo įrenginio. Svarbu, kad jūsų telefonas palaikytų 4G ir „VoLTE“ technologijas bei turėtų įdiegtus naujausius programinės įrangos atnaujinimus. Jei jūsų 4G įrenginys veikia tik 2G greičiu, patikrinkite telefono nustatymus arba atsinaujinkite seną SIM kortelę.
Keliaujant Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybėse bendrauti ir naršyti galima tokiomis pačiomis kainomis, kaip ir Lietuvoje, rašoma pranešime žiniasklaidai.
