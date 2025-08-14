Telefonas sulėtėjo ir pradėjo strigti? Padarykite tai ir jis vėl pagreitės

1. Perkraukite telefoną
Pilnas telefono išjungimas ir įjungimas, tai lyg universali pirmoji pagalba, kurią pirmiausia ir verta išbandyti, kai atsitinka bet kas neįprasto. Užstringa programėlė ir nepavyksta jos išjungti ar aktyvuoti, atsisako atsiverti meniu, staiga nustojo reaguoti valdiklis, kamera, ekranas? Visais atvejais pirmas vaistas – perkrauti telefoną. Daugeliu atveju vienu metu paspaudus ir palaikius garso mažinimo bei įjungimo mygtukus ekrane pasirodo išjungimo meniu. Jei kažkas užstrigę ir meniu nepasirodo, pakanka palaikyti ilgiau, telefonas vis tiek persikraus.
Nuolat veikdamas įrenginys kaupia klaidas, jos užteršia RAM atmintį, lėtina veikimą, todėl perkrauti telefoną reikėtų reguliariai, bent porą kartų per mėnesį. Beje, daugelis naujesnių telefonų leidžia šią funkciją nustatyti automatiškai, perkrovimą ir automatinį atminties valymą galima įjungti nustatymuose, įrenginio priežiūros skyriuje.
2. Atnaujinkite programinę įrangą
Nustatymų skyriuje „programinės įrangos naujinys“ patikrinkite, ar nėra parengtų diegti programinės įrangos atnaujinimų ir jei yra – atnaujinkite. Dažniausiai telefonai naujinius atsiunčia patys ir tuomet laukia mūsų patvirtinimo, kad diegtume. A. Lukošius pastebi, kad tai ignoruojant telefonas pradeda ne tik stabdyti, bet ir tikra to žodžio prasme „kvailioti“ – kažkas staiga nustoja veikti įprastai, kažkas neberodo duomenų ir t.t.
Beje, paplitęs įsitikinimas, kad atnaujinus programinę įrangą senesnis telefonas sulėtėja, nėra teisingas. Nors kai kurios naujovės senam procesoriui gali kelti iššūkių, nediegiant atnaujinimų telefonas lėtėja dar labiau. Pasenę saugos protokolai nepatinka interneto svetainėms, todėl apsunkinamas veikimas internete. Be to, neatnaujintas telefonas yra lengvas grobis programišiams.
3. Išbandykite gamintojo diagnozės ir optimizavimo priemones
Nustatymuose atverkite skyrių „įrenginio priežiūra“ ir susipažinkite su siūlomomis veikimo optimizavimo bei diagnostikos priemonėmis. Daug ką galima sutvarkyti tiesiog pasirinkus „Optimizuoti dabar“, ten pat galima nustatyti ir automatinį atminties valymą ir paleidimą iš naujo, taip pat yra programų optimizavimo priemonės.
Tik neužmirškite, kad giliai užmigdžius nenaudojamas programas, jų prireikus gali tekti iš naujo suvesti prisijungimo duomenis – ypač nepatogu, kai taip atsitinka su parduotuvės programėle tiesiog prie kasos. Todėl A. Lukošius pataria rečiau naudojamoms, bet svarbioms programėlėms išjungti nustatymą „Tvarkyti, jei nenaudojama“.
4. Išvalykite atmintį
Be konkurencijos dažniausia telefono sulėtėjimo priežastis – neliko pakankamai laisvos vietos atminties talpykloje. Negana to, kaip pastebi A. Lukošius, daugelis laiku nepamato, kad jų telefono vidinė atmintis baigia visiškai užsipildyti. Deja, jei diskas pilnas, telefonas tiesiog nebeturi erdvės programų veikimo procesui ir gali ne tik sulėtėti, bet ir visai sustoti. Taigi – valome!
Pirmiausia – išdiekite nereikalingas ir nenaudojamas programėles. Jos ne tik užima vietą, bet kartais veikdamos fone gali sukurti ir kitų problemų. Geriausia, aišku, atidžiai peržiūrėti kiekvieną įdiegtą ir trinti po vieną.
Praktinis patarimas iš žmogaus, kurio telefone jų tiek daug, kad paros visoms peržiūrėti nepakaks (manęs): nustatymuose atvėrę skyrių „Programos“ pasirinkite jų rūšiavimą pagal vėliausiai naudotas. Dabar tos, kurių nenaudojote ilgiausiai bus sąrašo apačioje – nuo ten ir galima pradėti ieškoti tikrai nereikalingų. Dar verta pasirinkti, kad rodytų tik tas, kurios išjungtos – jei jų neprireikė ir to nepastebėjote, gal be reikalo vietą diske užima?
Išvalykite programėlių talpyklas. Kai kurios programėlės, ypač socialinių tinklų ir bendravimo, linkusios kaupti duomenis, tad kartais toks valymas tiesiog būtinas. Tame pačiame programų skyriuje nustatymuose pasirinkę rūšiavimą pagal programėlės dydį, viršuje matysite užimančias daugiausia vietos. Beveik garantuotai „Facebook“, „Messenger“, „Telegram“ programėlės užims gerokai daugiau nei 1 GB. Spustelėję programėlės kurią valysite meniu, pasirinkite „Saugykla“, o ten apačioje pasirinkite „valyti talpyklą“. Taip galima laimėti labai daug vietos.
Ištrinkite atsisiųstus failus iš „downloads“ aplanko. Telefono failų programėlėje susiradę aplanką atsisiuntimai, peržiūrėkite ir ištrinkite, ko nereikia. Patirtis rodo, kad nereikia beveik nieko – dažniausiai ten daugybė dokumentų, kuriuos norėjome tik kartą pažiūrėti, draugų persiųstos nuotraukos, kurias seniai atsirinkome, pasiūlymai ir t.t.
Galiausiai lieka ištrinti ar perkelti tai, kas užima daugiausia vietos – vaizdo, foto ir garso failus. Kadangi daugiausia vietos užima video failai, pirmiausia reikia jų ir imtis. Paprasčiausia būtų juos tiesiog perkelti iš telefono į išorinę laikmeną, ar debesį, o jei tokios galimybės nėra – reikia šalinti. Failų programėlėje pasirinkę rodyti vaizdo failus, nustatykite rodymą pagal dydį ir pirmiausia matysite didžiausius, kuriuos ištrynę laimėsite daugiausia vietos. Nustebsite, kokių nereikalingų dalykų teko nufilmuoti. Ir nustebsite, kiek vietos atsiras juos pašalinus.
5. Atkurkite gamyklinius nustatymus
Jei viską išbandėte, atminty yra laisvos vietos, o telefonas vis tiek vos sukasi, paskutinė priemonė – gamyklinių duomenų atkūrimas. Jūsų telefonas bus visiškai išvalytas, lyg ką tik iš parduotuvės. Tik neužmirškite prieš tai darydami išsaugoti atsarginę savo duomenų kopiją debesyje arba išorinėje laikmenoje. Taip atnaujinę telefoną galėsite vėl įdiegti išsaugotą kopiją ir naudotis toliau be problemų. Tai ilgai trunkantis ir radikalus išsivalymo metodas, tačiau jo pliusas, kad padės net jei telefoną buvo užvaldę programišiai.
Na, o jei padarius net tai telefono veikimas vis tiek netenkina, jis, matyt, tikrai savo atgyveno, rašoma pranešime žiniasklaidai.
išmanusis telefonasnustatymasfunkcijos
