Žiniasklaida: Rusija ruošiasi išbandyti branduolinę raketą

Agentūra „Reuters“ pažymi, kad prie tokios išvados priėjo Kalifornijos tarptautinių studijų instituto (JAV) atstovas Jeffrey Lewisas ir analitinio centro CNA atstovas Deckeris Evelethas.
Jie kiekvienas atskirai išnagrinėjo „Planet Labs“ per kelias pastarąsias savaites padarytas palydovines nuotraukas ir priėjo prie vieningos nuomonės, kad Pankovo bandymų poligone Barenco jūroje intensyviai vykdoma karinė veikla. Be kita ko, padaugėjo karinio personalo ir įrangos. Taip pat ten buvo daugiau laivų ir orlaivių, siejamų su ankstesniais raketos „9M730 Burevestnik“ bandymais.
Neįvardytas šaltinis Vakarų saugumo tarnybose žurnalistams patvirtino, kad Rusija ruošiasi išbandyti raketą. J. Lewisas pažymėjo, kad bandymas gali būti atliktas jau šią savaitę – o tai gali apkartinti D. Trumpo ir V. Putino aukščiausiojo lygio susitikimą Aliaskoje.
V. Putinas anksčiau yra sakęs, kad šis ginklas yra „neįveikiamas“ dabartinių ir būsimų priešraketinės gynybos sistemų. Jis teigė, kad jis turi praktiškai neribotą nuotolį ir nenuspėjamą skrydžio trajektoriją. Tačiau daugelis ekspertų sako, kad neaišku, ar raketa sugebės išvengti gynybos priemonių.
„Defense Express“ teigia, kad dėl objektyvių duomenų trūkumo taip pat neįmanoma išsamiai aptarti, kokiomis savybėmis galėtų pasižymėti rusiška „9M730 Burevestnik“.
Rusai teigia, kad paleidimui naudojama kietojo kuro raketa, kurios branduolinės energijos sistema turėtų įsijungti skrydžio metu. Vakarų analitikai savo ruožtu teigia, kad „Burevestnik“ skrydžio nuotolis esą siekia tik 3000 km – tačiau šio teiginio pagrindas taip pat nėra visiškai aiškus.
Vienintelė šiuo metu turima papildoma informacija apie „9M730 Burevestnik“ yra ta, kad rusai yra viešai paskelbę transportavimo-iššovimo konteinerio ir pačios raketos nuotraukas, neva darytas 2018 m. Pažymima, kad raketos fiuzeliažo ilgis yra ne mažesnis kaip 12 metrų, tačiau paleidimo masė nenurodoma.
Agentūra pažymi, kad „Burevestnik“ turi prastą bandymų istoriją. Iš 13 žinomų bandymų tik du buvo iš dalies sėkmingi.
Parengta pagal UNIAN ir „Defense Express“ informaciją.
ginkluotėraketabalistinė raketa
Rodyti daugiau žymių