Duomenys Lietuvoje skries 600 Gb/s greičiu – atnaujinamas nacionalinis tinklas

„Šviesolaidis yra viso mūsų skaitmeninio pasaulio pagrindas. Juo keliauja duomenys, kuriuos naudoja internetas, televizija ir mobilusis ryšys. Atnaujindami kabelį, mes sukuriame galimybę perduoti šešis kartus daugiau duomenų – iki 600 Gb/s. Tai yra strateginė investicija į visos Lietuvos ryšio ateitį, nes naujoji infrastruktūra tarnaus dar ateinančius 30–40 metų“, – sako telekomunikacijų kompanijos tinklo vadovas Arūnas Strolia.
Tiesia interneto greitkelį
Atnaujinamas svarbiausias ryšio tinklas Lietuvoje, tai – tarsi „interneto greitkelis“, kuris jungia didžiuosius miestus. Nors jis tiesiogiai nedidina greičio konkrečiam vartotojui, šis atnaujinimas sukuria pajėgumų rezervą spartesnėms paslaugoms. Anot A. Strolios, būtent dėl to projektas yra vienodai svarbus ir mobiliojo, ir fiksuotojo ryšio klientams, kadangi šviesolaidžio tinklo magistrale keliauja absoliučiai visi duomenys.
Šiuo metu jau užbaigiamas tinklo atnaujinimas atkarpoje Šilutė-Šilalė-Tauragė. Modernizacijos metu seni dvylikos skaidulų kabeliai keičiami naujais, kurie turi keturiasdešimt aštuonias skaidulas. Tai reiškia, kad fizinio tinklo talpa atnaujintoje atkarpoje išauga keturis kartus.
„Poreikį nuolat stiprinti tinklą rodo ir kasmetinis 20–30 proc. aukščiausio srauto augimas magistralėje. Jį lemia vis tobulesnės technologijos, kurias naudoja klientai, ir vis didesnės apimties internete vartojamas turinys. Jau dabar bendrovė klientams teikia 2,5 Gb/s spartos paslaugas, o artimiausiu metu planuojame pasiūlyti ir iki 10 Gb/s. Šis projektas leis pasirengti ir kitam dideliam duomenų vartojimo šuoliui – masiniam 4K raiškos televizijos naudojimui“, – paaiškina įmonės tinklo vadovas.
Bendrovės tinklo vadovo teigimu, šis projektas yra tarsi greitkelio praplatinimas arba naujos juostos nutiesimas autostradoje. Kelionės trukmė miesto gatvėmis iškart nesutrumpės, bet tai užkirs kelią būsimoms spūstims. Taip ir magistralinio tinklo atnaujinimas sukuria būtiną atsarginės spartos rezervą, kuris ateityje leis didinti greitį visiems vartotojams.
Prioritetas saugumui: jei vienas kabelis pažeistas, jį atstoja kitas
Šviesolaidinis tinklas yra nuolat atnaujinamas dėl dviejų esminių priežasčių: taip bendrovė siekia užtikrinti jo patikimumą ir sukurti rezervą ateities poreikiams. Svarbiausia – pati tinklo sistema turi būti atspari trikdžiams. Tai reiškia, kad net, kai sugenda viena tinklo dalis, vartotojai toliau gali naudotis paslaugomis be trukdžių.
„Lietuvos vidaus ir tarptautiniai duomenų srautai keliauja keliais skirtingais, vienas kitą dubliuojančiais maršrutais. Jei vienas kabelis pažeidžiamas ar nutrūksta, srautas automatiškai persiunčiamas į kitą trasą, todėl vartotojai nepajunta ryšio sutrikimų. Dėl to šiame projekte linijos tiesiamos su atsarginiais ištekliais. Pavyzdžiui, jei kas nors atsitiktų aplinkiniams kabeliams, naujieji galėtų pakelti didesnį duomenų srautą“, – pažymi A. Strolia.
Įmonės šviesolaidžio tinklo atnaujinimas yra ilgalaikis, duomenimis paremtas planas. Bendrovės specialistai nuolat vertina, kurias atkarpas stiprinti būtiniausia, atsižvelgia į kabelių amžių, techninę būklę ir tinklo apkrovą.
Šiemet tęsiasi projekto etapas, kurio metu už milijoną eurų bus modernizuota 61 km ilgio linija. Pagal tą patį principą bendrovė darbus tęs ir ateityje, o artimiausiu metu atnaujinimas prasidės Kėdainių – Panevėžio atkarpoje.
