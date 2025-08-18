Skelbiamas tradicinis T. Dambrausko fotokonkursas „Lietuvos kariuomenė fotografijoje 2025“

Kviečiame visus, profesionalus ir mėgėjus fotografus, kurie fotografavo Lietuvos kariuomenės ir Lietuvoje dislokuotų NATO karinių vienetų karius ir techniką, peržvelgti savo praėjusių pabaigoje ir šiais metais darytas nuotraukas, iš jų atrinkti iki 10 geriausių ir atsiųsti konkursui. Svarbu, kad nuotrauka atspindėtų kariuomenės gyvenimo akimirkas: kaip kariai vykdo kovines užduotis, dalyvauja pratybose ir šventėse, bendrauja tarpusavyje ir su visuomene, kokios jų kasdienės patirtys ir išgyvenimai, kokią techniką ir ginkluotę naudoja Lietuvos ir sąjungininkų kariai ir pan.
Konkurso dalyvių nuotraukos bus vertinamos keturiose kategorijose:
- (I kategorija) kario portretas
- (II kategorija) kariniai veiksmai – nuotraukos, kuriose atsispindi karinės pratybos, misijos, kovinės užduotys ir pan.
- (III kategorija) kariuomenės šventės ir kasdienybė – kariuomenės ir visuomenės renginiai, kario kasdienybė – nuotraukos, kuriose atsispindi kariuomenės šventės, ceremonijos, žygiai ir (ar) karių kasdienybė: laisvalaikis, poilsis, buitis.
- (IV kategorija) technika ir ginkluotė – nuotraukos, kuriose atsispindi Lietuvos kariuomenės pažanga ir modernizacija, taip pat Lietuvoje dislokuotų NATO karinių vienetų technika ir (ar) ginkluotė.
Konkurso vertinimo komisija išrinks geriausias kiekvienos kategorijos nuotraukas, kurių autoriai šiemet pasidalins Krašto apsaugos ministerijos įsteigtą 5 200 eurų premijų fondą (skirstymo tvarka yra nurodyta konkurso nuostatuose). Iš visų dalyvių pateiktų nuotraukų komisija turi teisę išrinkti vieną „Linksmą kadrą“. Taip pat, įvairius prizus Konkurso dalyviams apdovanoti turi teisę steigti konkurso organizatoriai ir rėmėjai.
Geriausių nuotraukų parodos atidarymą ir laureatų apdovanojimą planuojama surengti 2025 metų pabaigoje. Taip pat tradiciškai bus išleistas geriausių fotokonkurso nuotraukų katalogas.
Nuotraukas konkursui kviečiame siųsti iki šių metų rugsėjo 5 d. el. paštu konkursai@kam.lt.
Informaciją apie konkurso sąlygas, registravimosi ir nuotraukų siuntimo tvarką rasite puslapyje isarciau.lt.
Apie karo fotografą ir operatorių Tadą Dambrauską
Karo fotografo ir operatoriaus Tado Dambrausko vardas šiam fotokonkursui suteiktas siekiant įamžinti jo atminimą ir nuopelnus. Tadas Dambrauskas Krašto apsaugos departamente pradėjo dirbti 1990 metais, netrukus buvo paskirtas Vilniaus operatyvinės grupės instruktoriumi-metodininku. Vėliau dirbo žurnalo „Karys“ fotografu, brigados „Geležinis Vilkas“ ir Krašto apsaugos ministerijos operatoriumi. Jis sukaupė unikalų nuotraukų ir vaizdų archyvą – fiksavo Lietuvos kariuomenės raidą nuo Sąjūdžio žaliaraiščių iki modernios kariuomenės. Dirbdamas T. Dambrauskas nevengė rizikos ir netradicinių sprendimų, dėl „gero kadro“ buvo pasiryžęs pralaužti bet kokius ledus. Jis pirmasis ir vienintelis kariuomenėje filmavo parašiutininkus prisirišęs prie lėktuvo sparno, nuolat leisdavosi į sudėtingus žygius kartu su kariais, fiksavo pirmųjų tarptautinių lietuvių misijų akimirkas Balkanų regione ir Afganistane.
Prisegta nuotrauka: „Pozicija užimta. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono snaiperis pakėlus mokomojo budrumo lygį užima poziciją viename iš bataliono pastatų. 2024 m. kovo 6 d.“ Autorius vyr. srž. Gintautas Pūžė. Nuotrauka 2024 m. konkurse užėmė 1-ąją vietą kategorijoje technika ir ginkluotė.