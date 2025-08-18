Sunaikino 4,5 milijono dolerių kainuojantį „geriausią Putino tanką“

Pažymima, kad rusų tankas buvo sunaikintas pasitelkus FPV dronus – kurie jį sustabdė ir sunaikino, praneša „Defense Express“.
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų bepiločių sistemų pajėgų vadovybė pabrėžė, kad tai yra moderniausias ir brangiausias Rusijos ginkluotųjų pajėgų tankas. Jis buvo priimtas į ginkluotąsias pajėgas 2020 m., o jo kaina yra apie 4,5 mln. JAV dolerių.
Be to, fronto linijoje 429-ojo atskirojo bepiločių sistemų „Achilles“ pulko operatoriai tiksliais smūgiais sunaikino dar vieną okupantų tanką, kuris buvo pasislėpęs miško juostoje, taip pat daugkartinio paleidimo raketų sistemą „BM-21 Grad“, šarvuotą visureigį „Tiger“ ir sunkvežimį „KAMAZ“.
Kaip anksčiau pranešė „Defense Express“, „Achilles“ pulkas kovo pabaigoje Charkivo regione sunaikino dar vieną tanką „T-90M“ – ir apgadino kitą. Taip pat 2024 m. vasarį Ukrainos kariuomenė perėmė du 2022 m. gamybos „T-90M“ tankus, „nematomus šiluminiams vaizdo įrenginiams“.
karinė technikaRusijos tankaisunaikinimas
