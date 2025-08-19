Nuo 2026 m. vykstantys į Ukrainą ir Moldovą už tarptinklinio ryšio paslaugas mokės tiek pat, kiek namuose

Liepos mėnesį ES Taryba priėmė sprendimą dėl Ukrainos ir Moldovos įtraukimo į bendrą ES vidaus rinką tarptinklinio ryšio (angl. roaming) srityje. Šis sprendimas taip pat užtikrins, kad Ukrainos ir Moldovos gyventojai, esantys ES, naudosis „Roam like at home“ principu.
„Šis sprendimas yra reikšmingas ne tik gyventojams, bet ir politiniu požiūriu – tai dar vienas žingsnis stiprinant Ukrainos ir Moldovos integraciją į Europos bendrąją rinką. Praktiniu lygmeniu Lietuvos gyventojams tai reiškia paprastesnį ir pigesnį ryšį vykstant į šias šalis ir aiškią žinutę, kad jungtis tarp Europos ir jos kaimynių stiprėja“, – sako Nerijus Karklas, Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) elektroninių ryšių reguliavimo grupės vyresnysis patarėjas.
Kaip tarptinklinės paslaugos veikia dabar ES/EEE šalyse
RRT primena, kad šiuo metu keliaudami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) šalyse beveik visi Lietuvos mobiliojo ryšio vartotojai už roaming paslaugas moka tiek pat, kiek namuose. Trys didieji operatoriai – „Bitė Lietuva“, „Tele2“ ir „Telia Lietuva“ – netaiko papildomų priemokų savo klientams, kurie naudojasi mobiliuoju ryšiu ES/EEE valstybėse.
Vienintelė išimtis taikoma virtualiajam operatoriui UAB „Teledema“. RRT, išnagrinėjusi operatoriaus prašymą, yra leidusi taikyti papildomas priemokas dėl patiriamų finansinių nuostolių. Tokia galimybė numatyta nuo 2025 m. birželio 15 d. iki 2026 m. birželio 14 d., o priemokos negali viršyti RRT nustatytų maksimalių ribų.
Kelionės už ES ribų – reikia budrumo
RRT taip pat atkreipia dėmesį, kad už ES ribų ryšio kainos vis dar gali būti ženkliai didesnės. Todėl prieš kelionę svarbu pasitikrinti mobiliojo ryšio paslaugų įkainius pasirinktoje šalyje.
„Net ir už skambučius į bendrąjį pagalbos centrą 112 kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Turkijoje, operatorius gali pateikti sąskaitą. Nors ir kitos šalys, tarp jų ir Turkija, taiko tą patį 112 numerį skubiosios pagalbos tarnyboms, tai nereiškia, kad skambučiai visada bus nemokami“, – pažymi RRT ekspertai.
