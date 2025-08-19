Pastebėta, kokią dar vieną pasekmę sukelia persirgimas COVID-19 – bet tik moterims

Jau anksčiau ši infekcija buvo siejama su širdies ir kraujagyslių komplikacijomis, tačiau kaip ji daro tokį poveikį, nėra visiškai aišku. Norėdami sužinoti daugiau, Rosa Maria Bruno iš Paryžiaus universiteto ir jos kolegos nuo 2020 m. rugsėjo iki 2022 m. vasario surinko 2390 žmonių, kurių vidutinis amžius buvo 50 metų, iš 16 šalių (įskaitant Jungtinę Karalystę ir JAV) duomenis.
Kai kurie iš jų buvo sulaukę teigiamo SARS-CoV-2 – viruso, kuris sukelia COVID-19 – testo rezultato, kiti turėjo antikūnų prieš jį, nors nebuvo skiepyti, (kas rodo, kad jie buvo užsikrėtę). Kiti buvo su neigiamu viruso testo rezultatu ir neturėjo ankstesnės infekcijos požymių.
Jų arterijų sveikata buvo vertinama matuojant, kaip greitai slėgio banga praeina tarp kaklo miego arterijos ir kojų šlaunies arterijų. Tai yra arterijų standumo matas, kuris natūraliai didėja su amžiumi, o mažiau lanksčios arterijos didina širdies ligų riziką.
Tyrėjai nustatė, kad tarp tyrime dalyvavusių moterų identifikuota SARS-CoV-2 infekcija buvo susijusi su standesnėmis arterijomis. Tai taip pat koreliavo kartu su infekcijos sunkumu. Pavyzdžiui, moterų, kurios buvo hospitalizuotos dėl COVID-19, kraujagyslių amžius buvo apie penkerius metus vyresnis nei jų neužsikrėtusių bendraamžių, o intensyviosios terapijos skyriuje gydytų moterų – net 7,5 metų.
Tyrėjai atsižvelgė į kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos arterijų standumui – pavyzdžiui, rūkymą ir nutukimą.
Tačiau nė vienas iš šių veiksnių neturėjo įtakos vyrams. Ankstesni tyrimai rodo, kad moterys stipriau reaguoja į infekcijas nei vyrai ir yra mažiau pajėgios sumažinti imuninį atsaką – o tai gali sukelti žalingą uždegimą. R. M. Bruno sako, kad ji tikėjosi pastebėti tam tikrą skirtumą tarp lyčių – bet ne tokį didelį.
Šie rezultatai taip pat gali padėti suprasti vadinamąjį ilgąjį COVID-19, kuris, atrodo, yra labiau paplitęs tarp moterų. Po šešių mėnesių stebėjimo moterų arterijų standumas šiek tiek pagerėjo, tačiau vis dar buvo ypač didelis tarp tų, kurios turėjo ilgalaikių su COVID-19 susijusių komplikacijų. „Mes parodėme, kad kraujagyslėse yra kažkas išmatuojamo, kas atitinka ilgalaikio COVID pacientų simptomus“, – sako R. M. Bruno.
Gali būti, kad kai kurie neužsikrėtusių žmonių grupės nariai vis dėlto nežinodami turėjo lengvą infekciją – o tai gali turėti įtakos rezultatų patikimumui.
Vis dėlto, Vassilios Vassiliou iš Rytų Anglijos universiteto Jungtinėje Karalystėje teigia, kad tyrimas yra patikimas ir gali padėti identifikuoti žmones, sergančius ilguoju COVID-19. „Šis tyrimas yra pirmasis didelis tarptautinis daugiacentris tyrimas, įrodantis, kad COVID-19 yra susijęs su pagreitintu kraujagyslių senėjimu, – sako jis. – Šie rezultatai taip pat gali padėti geriau suprasti COVID-19 sindromo mechanizmą, o tai galbūt atvers kelią tikslinėms farmakologinėms intervencijoms.“
Tyrimas paskelbtas žurnale „European Heart Journal“.
Parengta pagal „New Scientist“.
