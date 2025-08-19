Po ketvirčio amžiaus sugrįžo rusų sunkusis atominis kreiseris – štai kas apie jį žinoma

Atnaujintame laive įrengtos naujos radiolokacinės sistemos ir 130 mm artilerijos sistema „AK-192M“.
Modernizavimo darbai pradėti 1999 m., tačiau aktyvus etapas prasidėjo tik 2013 m. Iš pradžių buvo planuota, kad darbai bus baigti 2018 m., tačiau terminas ne kartą buvo nukeltas – iš pradžių į 2020 m., vėliau į 2021 m., 2022 m., 2024 m. ir galiausiai į 2025 m.
Iš viso remonto ir modernizavimo darbai truko apie 25 metus, o jų kaina viršijo 200 mlrd. rublių, t. y. apie 5 mlrd. dolerių pagal pastarųjų metų vidutinį valiutos kursą. Anksčiau, 2024 m. gruodį, šis kreiseris jau buvo išbandytas.
„Admiral Nachimov“
„1144 projekto Orlan“ laivas „Admiral Nachimov“ buvo pastatytas 1983 m. Baltijos laivų statykloje Leningrade ir 1988 m. pradėtas eksploatuoti pavadinimu „Kalinin“.
1992 m., žlugus Sovietų Sąjungai, laivas buvo pervadintas Pavelo Nachimovo vardu. Laibas priklauso Rusijos Šiaurės laivynui, tačiau didžiąją savo egzistavimo dalį buvo remontuojamas.
Kreiserio keliamoji galia – daugiau kaip 24 000 tonų, ilgis – apie 250 metrų, plotis – daugiau kaip 28 metrai. Pagrindinė jo ypatybė – branduolinė jėgainė, užtikrinanti beveik neribotą veikimo nuotolį, taip pat kombinuota sistema, papildomai naudojanti garo turbinų katilus.
Didžiausias greitis siekia daugiau kaip 30 mazgų, laivas autonomiškai gali plaukioti kelis mėnesius. Įgulą sudaro apie 700 žmonių.
Pirminę kreiserio ginkluotę sudarė 20 prieštankinių raketų „P-700 Granit“, kurios buvo skirtos lėktuvnešių grupėms naikinti. Be to, laivas turėjo daugiapakopę priešlėktuvinės gynybos sistemą – priešlėktuvines sistemas „S-300F Fort“, vidutinio ir trumpojo nuotolio priešlėktuvines sistemas „Osa-MA“ ir „Kinžal“ bei trumpojo nuotolio artilerijos sistemas „AK-630“.
Kovai su povandeniniais laivais buvo sumontuoti torpediniai vamzdžiai ir priešlaivinės raketų sistemos „Vodopad“.
Modernizavimo metu „Admiral Nachimov“ buvo smarkiai perginkluotas.
Jame buvo sumontuoti nauji universalūs paleidimo įrenginiai, galintys naudoti įvairias raketas, įskaitant „Kalibr“, „Oniks“ ir perspektyvią „Cirkon“, rašo „Militarnyj“.
