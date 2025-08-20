Rusai Ukrainos fronte naudoja naują paslaptingą ginklą

Teigiama, kad naująjį droną, kurio pavadinimas nenurodytas, rusai jau dabar aktyviai naudoja keliose skirtingose fronto linijose.
Ukrainiečių teigimu, tai yra bepilotis orlaivis, kuris gali kelti didelę grėsmę, nes pasižymi labai įvairiomis funkcijomis.
„Rusija naudoja naują bepilotį orlaivį, turintį LTE ryšio ir nuotolinio valdymo galimybes. <...>. Jis gali būti naudojamas kaip žvalgybinis ar smogiamasis dronas, taip pat kaip netikras taikinys Ukrainos priešlėktuvinei gynybai klaidinti“, – rašoma ukrainiečių pranešime.
Vizualiai įvertinę drono išvaizdą ukrainiečiai padarė išvadą, kad naujasis dronas turi delta sparno konfigūraciją ir yra panašus į droną „Shahed-131“ (arbą rusišką jo variantą „Geran“), tačiau yra šiek tiek mažesnis. Tiesa, variklis sumontuotas fiuzeliažo priekyje – o tai, ukrainiečių teigimu, primena savižudžių dronų „Italmas“ konstrukciją.
Rusijos dronas remiasi komponentais iš Kinijos
Navigacijai naujasis rusų dronas naudoja trikdžiams atsparią palydovinę padėties nustatymo sistemą su keturiomis antenomis ir kiniškais moduliais „Allystar“.
„Beveik pusė drono komponentų yra pagaminti Kinijoje (ryšio moduliai, minikompiuteris, maitinimo reguliatorius, kvarcinis generatorius)“ – išvardijo ukrainiečiai.
Tai patvirtina ankstesnius pranešimus, kad Rusijos bepiločiams orlaiviams vis dažniau naudojamos dalys iš Kinijos, nepaisant Pekino tvirtinimų apie griežtą kiniškų prekių, kurios gali būti naudojamos karinėse operacijose, kontrolę, rašo tech.wp.pl.
ginkluotėdronasbepilotis orlaivis
Rodyti daugiau žymių