Diena be telefono kroviklio – misija neįmanoma? Technologijos ekspertai įvardijo priežastis

„Senieji mobilieji telefonai buvo skirti tik dviem funkcijoms – skambinti ir siųsti trumpąsias žinutes. Šios užduotys reikalaudavo mažai energijos, tad baterija veikdavo ištisą savaitę. Šiuolaikiniai išmanieji telefonai prilygsta kompiuteriams, kurie vienu metu vykdo dešimtis procesų. Aktyviai naudojami mobilieji duomenys, sinchronizuojamos el. pašto dėžutės, bendraujama socialiniuose tinkluose, atnaujinami debesyje laikomi dokumentai ir vyksta aibė kitų veiksmų“, – pasakoja „Bitės“ technologijų direktorius Mindaugas Rauba.
Jo teigimu, net kai aktyviai nenaudojame telefono, jis ir toliau dirba: foniniu režimu veikia programėlės, nuolat siunčiami pranešimai, sinchronizuojami duomenys. Kai kuriuos procesus – pavyzdžiui, buvimo vietos stebėjimą ar debesijos paslaugas – žmonės retai išjungia, nors jie nuolat naudoja energiją.
„Vien per pastaruosius kelerius metus išmanieji telefonai tapo kur kas galingesni ir imlesni energijai – tiek dėl pažangių procesorių, tiek dėl didelių, aukštos raiškos ekranų. Nors baterijų technologijos irgi tobulėja, jų pažanga nėra tokia greita, kaip pačių telefonų. Juo labiau, kad žmonės nori itin plonų telefonų, tad gamintojai negali komplektuoti itin masyvių ir ilgiau veikiančių baterijų“, – sako vienas bendrovės vadovų.
Ryšys taip pat reikalauja energijos
Telefono baterijos veikimo laikui įtakos turi ir pažangios mobiliojo ryšio technologijos. Naujos kartos 5G ryšys leidžia naršyti ir siųsti duomenis gerokai greičiau, kas suteikia žmonėms daugiau patogumo bei efektyvumo, tačiau toks našumas reikalauja ir daugiau energijos.
„Lietuvoje per metus per 5G technologiją persiunčiamų duomenų kiekis išaugo dvigubai. Vien „Bitės“ klientai 5G tinkle išnaršo daugiau kaip 750 tūkst. gigabaitų kasdien. Nors turime mažiausiai privačių klientų, pagal jų sunaudojamų mobiliųjų duomenų kiekį esame stiprioje antroje vietoje, rodo Ryšių reguliavimo tarnybos duomenys. Tas neblogai iliustruoja, kokie išmanūs yra mūsų klientai“, – pažymi technologijų direktorius M. Rauba.
Pasak jo, bendrovė aktyviai plečia naujos kartos 5G tinklą visoje Lietuvoje, kad geras ryšys veiktų visoje šalyje, taip pat ir regionuose bei pasienio vietovėse.
„Nuo metų pradžios įrengėme naujų ar atnaujinome esamų apie du šimtus 5G ryšio bokštų. Ypatingą dėmesį vasarą skyrėme Pagėgių savivaldybės vietovėms, kad žmonės patirtų kuo mažiau ryšio trukdžių iš kaimyninio Karaliaučiaus“, – sako M. Rauba.
Prie ekrano praleidžiame ilgiau
Tai, kad telefonas išsikrauna greičiau, priklauso ir nuo naudojimo įpročių – išmaniuosius naudojame kur kas ilgiau, nei anksčiau. Šiuo metu žmonės vidutiniškai prie telefono ekrano kasdien praleidžia beveik 7 valandas, skelbia SEO kompanija „Backlinko“. Tai beveik valanda ilgiau nei prieš dešimtmetį.
„Buvo laikai, kai žmonės laisvą laiką leisdavo prie televizoriaus ar kompiuterio, dabar net ir žiūrėdami mėgstamą laidą ar žinias šalia turime telefoną. Vienu metu ir bendraujame, ir ieškome informacijos, tad ekrano laikas išauga nepastebimai. Kartu greičiau eikvojama ir telefono baterija“, – sako vienas skaitmeninių paslaugų bendrovės vadovų.
Jei telefonas pradeda greičiau išsikrauti, priežastis gali slypėti ir natūraliame nusidėvėjime. Nors dažnai baterijos gali atlaikyti porą tūkstančių krovimo ciklų, po 2–3 metų jų talpa ir veikimo efektyvumas sumažėja.