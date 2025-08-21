Kova dėl mūsų dėmesio: ekspertė atsako, kaip keičiasi lietuvių turinio žiūrėjimo įpročiai

„Žiūrėjimas tampa personalizuotas: žiūrovai patys renkasi turinį, taip pat jį žiūri jiems patogiu laiku. Išmanioji televizija leidžia atsukti laidas, televizorius – naudotis turinio transliavimo programėlėmis. Jau tapo įprasta, kad žiūrovai kasdien pagal savo pomėgius susidėlioja laidų, filmų ar serialų tinklelį“, – teigia V. Kibildė.
Ribas tarp tradicinės televizijos ir srautinio transliavimo platformų labiausiai trina „YouTube“. Jungtinės Karalystės ryšių tarnybos „Ofcom“ atliktas tyrimas rodo, kad „YouTube“ fenomeną lemia vaizdo turinio supanašėjimas su tradicinės TV žanrais. Pavyzdžiui, platformoje populiarėja ilgo formato interviu, žinios ar žaidimų laidos.
„Toks pasikeitimas lemia tai, kad „YouTube“ virsta tiesioginiu konkurentu komercinėms, iš reklamos pajamų finansuojamoms televizijoms, kurių auditorija sensta. Savo ruožtu, komerciniai TV kanalai priversti kurti „YouTube“ paskyras, kad pasiektų platesnę ir dažnai jaunesnę auditoriją, kuriai iš anksto ir už juos sudaryta programa yra svetima“, – sako televizijos vadovė.
Mažėjančią televizijos programos realiu laiku žiūrėjimo statistiką fiksuoja ir „Telia Play“ platforma. Lyginant su praeitais metais, per metus televizijos kanalų žiūrėjimas realiu laiku smuktelėjo 13 proc., o atidėtas filmų ir serialų žiūrėjimas turinio bibliotekose augo ketvirtadaliu (24 proc.).
Platformos duomenys atskleidžia, ką renkasi žmonės, kurie turi laisvę nuspręsti, ką rinktis žiūrėti. Populiariausios išlieka užsienio kriminalinės dramos, dokumentika ir realybės šou. Žiūrovus taip pat domina „tikrovę fiksuojantis“ turinys – istoriniai įvykiai ar nostalgiją keliantys filmai. Ateityje laimės tie, kas geriausiai supras individualius žiūrovo poreikius ir pasiūlys jam aktualiausią turinį patogiausiu būdu.
Lietuviai greičiau prisitaiko prie naujų technologijų
Vaizdo turinio žiūrėjimą per srautinio transliavimo platformas lietuviai perėmė greičiau už vidutinį europietį. Remiantis „Eurostat“ duomenimis, net 73 proc. 16–74 metų Lietuvos žmonių turinį žiūri internetu. Tai reiškia, kad lietuviai vaizdo turinio platformas renkasi dažniau nei dauguma Europos Sąjungos gyventojų (65 proc.).
Šie turinio vartojimo įpročiai atsiranda ir dėl kartų skirtumo. Tradicinė televizija yra įprastesnė ir paprastesnė vyresniems, o jaunoji karta labiau linkusi rinktis srautinio turinio platformas. Tiesa, 30–45 metų vartotojai sėkmingai derina abu įpročius: įsijungia tradicinę televiziją žinių ar filmų metu, bet taip pat mėgaujasi trumpo formato turiniu telefone.
„Stebime ir pozityvią tendenciją – vyresnės kartos žmonės vis drąsiau naudojasi „Telia Play“ paslaugomis. Tai signalizuoja, kad ateityje tik daugės vyresnės kartos žiūrovų, naudojančių platų spektrą platformų, todėl televizijos kūrejai turi nepraleisti progos ir „pagauti“ žiūrovą ten, kur jis praleidžia vis daugiau laiko – internete“, – sako V. Kibildė.