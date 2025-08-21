Lietuva tariasi dėl pėstininkų kovos mašinų CV90 surinkimo galimybių Lietuvoje

Vizito metu gamykloje aptarti šarvuočių surinkimo reikalavimai, gamybos procesai, būtinos kompetencijos bei švedų bendrovės siūlomas pramoninio bendradarbiavimo modelis Lietuvai.
„Norime, kad naujų pėstininkų kovos mašinų projektas ne tik sustiprintų mūsų kariuomenę, bet ir sukurtų ilgalaikę pridėtinę vertę Lietuvos ekonomikai. Surinkimo procesų perkėlimas į mūsų šalį reikštų naujas technologijas, darbo vietas ir galimybes Lietuvos pramonei. Lietuvos divizija iki 2030 metų turi pasiekti pilną operacinį pajėgumą, o pėstininkų kovos mašinos yra neatsiejama to dalis“, – pabrėžė krašto apsaugos viceministrė O. Mašalė.
"CV90" (angl. "Combat Vehicle 90") yra Švedijoje sukurta vikšrinė pėstininkų kovos mašina, pasižyminti didele ugnies galia, mobilumu ir aukštu įgulos apsaugos lygiu. Platforma nuolat tobulinama ir pritaikoma prie šiuolaikinių mūšio lauko reikalavimų. "CV90" sėkmingai naudojami įvairiose NATO ir Europos šalyse, o jų patikimumas patvirtintas realiomis kovinėmis operacijomis, įskaitant Ukrainoje.
Birželį krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė NATO gynybos ministrų susitikime Briuselyje pasirašė ketinimų protokolą dėl pėstininkų kovos mašinų "CV90" įsigijimo. Šių pėstininkų kovos mašinų įsigijimo programoje Lietuva dalyvauja kartu su Suomija, Švedija, Norvegija, Estija ir Nyderlandais.
Galimas "CV90" platformos įsigijimas Lietuvoje leistų efektyviau naudoti resursus ir padidintų operacinį suderinamumą tarp NATO sąjungininkų, stiprintų glaudesnį karinį ir pramoninį bendradarbiavimą. Bendra įsigijimų programa yra ne tik efektyvesnis ginkluotės aprūpinimo sprendimas, bet ir glaudaus tarptautinio bendradarbiavimo įrodymas. "CV90" pristatymas Lietuvai ir kitoms šalims būtų galimas nuo 2028 metų.
karinė technikaŠvedijapėstininkų kovos mašinos
Rodyti daugiau žymių