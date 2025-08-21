Perspėja: „X“, „Meta“ ir „Pinterest“ nori tiksliai žinoti, kur esate

Naujausias tyrimas rodo, kad tiksli vartotojo buvimo vieta yra vieni iš naudingiausių duomenų ir didžiųjų socialinių tinklų programėlių savininkus ši informacija labai domina. Bet kam „Facebook“, „Instagram“ ar „YouTube“ reikalingos mūsų koordinatės? Kodėl „X“ seka mūsų buvimo vietą? Ar didiesiems socialiniams tinklams bent kiek rūpi naudotojų privatumas?
Kam reikalinga tiksli mūsų buvimo vieta?
„X“, „Meta“ ir „Pinterest“ yra daugiausiai vartotojų lokacijos duomenis renkantys socialiniai tinklai. Tiksli lokacija (angl. precise location) yra tiksli socialinio tinklo naudotojo buvimo vieta žemėlapyje. Pavyzdžiui, tai galėtų būti asmens namų adresas. Kad sužinotų vartotojo buvimo vietą, socialiniai tinklai naudojasi GPS, „Bluetooth“ signalais ar IP adresais.
„Kam socialinių tinklų programėlėms reikalinga tiksli mano buvimo vieta? To savęs klausiu, kai matau, kad didžioji dalis programėlių renka tikslios buvimo vietos duomenis. Tokie duomenys patenka tarp pačių jautriausių, nes jie stipriai susiję su asmeniniais dalykais, tokiais kaip žmogaus elgesys ir įprastinė dienotvarkė“, – paaiškina „Surfshark“ technologijų vadovas Donatas Budvytis.
Pavyzdžiui, jei lokacijos duomenys rodo, kad kažkas nakvoja tam tikrame name kiekvieną naktį, tai beveik garantuotai yra to žmogaus namų adresas. Rytinė kelionė į darbą ir vakarinė atgal gali suponuoti, kur vartotojas dirba ir kiek maždaug galėtų uždirbti. Buvimo vietos duomenys gali atskleisti naudotojų vizitus pas gydytojus, lankymąsi bažnyčioje ar dalyvavimą politiniuose renginiuose – informaciją, kurią daugelis norėtume turėti tik sau. Duomenys apie vietas, kuriose būname ar lankomės, padeda socialiniams tinklams susikurti vartotojo profilį, numatyti jo elgesį, tokia informacija netgi gali būti naudojama manipuliavimui ir diskriminacijai.
Vienintelė iš analizuotų programėlių, patvirtinanti, kad seka naudotojų tikslią buvimo vietą, yra „X“. Tai reiškia, kad buvimo vietos duomenys gali būti nuolat sekami, sujungti su informacija, surinkta iš kitų naudojamų programėlių ar internetinių puslapių, ar netgi perduodami duomenų brokeriams, kurie gali šią informaciją parduoti kitoms įmonėms. Ar jums tai neprimena buvimo po padidinamuoju stiklu? Daugiau nei pusė išanalizuotų socialinių tinklų programėlių renka tikslią buvimo vietą trečiųjų šalių reklamai. Dauguma taip pat renka tikslią buvimo vietą savireklamai. Tuo metu „X“, „Instagram“, „Threads“, „Facebook“ ir „Pinterest“ nurodo, kad gali rinkti tikslios buvimo vietos duomenis „kitais tikslais.“ Ką tai reiškia? Deja, „App Store“ taisyklėse neradome jokios išsamios informacijos ar pavyzdžių, kaip galėtų būti naudojami šios kategorijos duomenys.
Nesidalinate buvimo vieta: ar tai bent kiek apsaugo?
Jei žinote, kad mobiliosios programėlės renka perteklinius duomenis, didesnė tikimybė, kad prisiminsite laikas nuo laiko vis peržiūrėti savo programėlių nustatymus ir patikrinsite, kokias prieigos teises joms esate suteikę. Stebina, kad net jei vartotojai nustatymuose pasirenka išjungti tikslaus buvimo vietos dalijimąsi, kai kurios socialinių tinklų įmonės, tokios kaip „Meta“, „TikTok“ ar „Pinterest“, vis tiek gali nustatyti apytikslę buvimo vietą. Tai nurodyta įmonių privatumo politikoje. Ar tokiu atveju išvis yra būdų nesidalinti savo buvimo vieta su socialiniais tinklais?
„Jeigu rūpinamės privatumu, turėtume atidžiai stebėti, kurios programėlės prašo prieigos prie tikslios mūsų buvimo vietos. Rekomenduoju leisti programėlei naudoti tikslią buvimo vietą tik tuo atveju, jei tai būtina programėlės funkcionalumui palaikyti. Negalime tiksliai žinoti, kokius kitus duomenis socialinių tinklų programėlės renka, kad nustatytų buvimo vietą. Tačiau jei programėlė surenka vartotojo IP adresą, kuris gali nurodyti informaciją apie buvimo vietą, VPN ryšio naudojimas gali padėti išlaikyti privatumą. Naudojant VPN, duomenų srautas nukreipiamas per serverį kitoje vietoje, todėl programėlė mato VPN serverio IP adresą, o ne mūsų asmeninį“, – sako „Surfshark“ technologijų vadovas D. Budvytis.
Keli dalykai, kuriuos galite padaryti dabar, kad sumažintumėte buvimo vietos matomumą socialinių tinklų programėlėse:
- Išjunkite vietos prieigos leidimus. Eikite į programėlės nustatymus savo įrenginyje ir išjunkite lokacijos prieigą (arba nustatykite „Tik naudojant programėlę“, jei žinote, kad tai būtina). Venkite „Visada“ leidimo.
- Išjunkite tikslią buvimo vietą programėlės nustatymuose. Įsitikinkite, kad socialinių tinklų programėlės matytų tik apytikslę jūsų vietovę, o ne tikslias GPS koordinates.
- Jei nenorite gauti pagal lokaciją suasmenintų reklamų, peržiūrėkite „Reklamos nustatymus“. Eikite į Nustatymai → Reklama → Reklamos nustatymai → Išjungti vietovės pagrindu rodomas reklamas.
- Naudokite VPN. Tai neleidžia programėlei ar reklamos tinklams rasti jūsų buvimo vietos (miesto/regiono) pagal IP adresą.
Metodologija ir šaltiniai
Šis tyrimas nagrinėja, kaip dešimt populiariausių socialinių tinklų programėlių („X“, „Instagram“, „Threads“, „Facebook“, „Pinterest“, „Snapchat“, „LinkedIn“, „TikTok“, „YouTube“ ir „Reddit“) tvarko vartotojų buvimo vietos duomenis. Duomenys buvo surinkti iš „App Store“ 2025 m. rugpjūčio 11 d. Šiame tyrime analizuojami renkamų duomenų tipai, ypač tiksli ir apytikslė buvimo vieta, bei įvertinama, kokiais tikslais kiekviena programėlė naudoja šią informaciją.
Norėdami peržiūrėti visą tyrimo medžiagą, apsilankykite čia.
