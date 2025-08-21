Primena: mokyklos ir bibliotekos privalo užtikrinti vaikų saugumą internete

Internetas vaikams atveria daug galimybių, tačiau kartu kelia ir rimtų rizikų – čia lengvai prieinamas smurto, pornografijos, lošimų, neapykantos skatinimo, narkotikų ar alkoholio propagavimas. Statistika rodo, kad daugiausia patyčių medžiagos yra sukuriama mokykloje ar mokyklos teritorijoje. Todėl ypač svarbu, kad ugdymo įstaigos užtikrintų apsaugą ne tik fizinėje, bet ir skaitmeninėje aplinkoje.
Vien 2025 m. antrąjį ketvirtį interneto karštoji linija „Švarus internetas“ gavo 1155 pranešimus apie draudžiamą ar vaikams žalingą turinį internete – tai 44 proc. daugiau nei prieš metus. Didžioji dalis pranešimų pasitvirtino.
„Internete vaikams gali būti lengvai prieinamas turinys, kuris daro neigiamą poveikį jų raidai. Todėl labai svarbu, kad mokyklose ir bibliotekose būtų naudojamos tik patvirtintos filtravimo priemonės. Jos yra veiksmingos, o jų naudojimas – privalomas pagal teisės aktus“, – sako RRT tarybos narė Kristina Mikoliūnienė.
Ji pabrėžia, kad vien priemonių nepakanka – būtina ir nuolatinė tėvų bei mokytojų diskusija su vaikais apie tai, ką jie veikia internete, ką mato socialiniuose tinkluose, kaip atpažinti pavojus ir apsisaugoti.
Filtravimo priemonės privalomos taikyti ne tik mokyklose ir bibliotekose, bet ir visuose viešos interneto prieigos taškuose, kuriuose įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos, ir kur gali lankytis nepilnamečiai. Deja, ne visos įstaigos dar yra įsidiegusios privalomas priemones, nors už jų nenaudojimą numatyta administracinė atsakomybė – bauda nuo 300 iki 560 eurų.
Patvirtintų filtravimo priemonių sąrašą galima rasti čia.