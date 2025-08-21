Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Mokslas ir ITIšmanyk

Primena: mokyklos ir bibliotekos privalo užtikrinti vaikų saugumą internete

2025 m. rugpjūčio 21 d. 11:52
Artėjant naujiems mokslo metams, Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) primena, kad visos Lietuvos mokyklos ir viešosios bibliotekos privalo naudoti RRT patvirtintas interneto turinio filtravimo priemones, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (1)
Internetas vaikams atveria daug galimybių, tačiau kartu kelia ir rimtų rizikų – čia lengvai prieinamas smurto, pornografijos, lošimų, neapykantos skatinimo, narkotikų ar alkoholio propagavimas. Statistika rodo, kad daugiausia patyčių medžiagos yra sukuriama mokykloje ar mokyklos teritorijoje. Todėl ypač svarbu, kad ugdymo įstaigos užtikrintų apsaugą ne tik fizinėje, bet ir skaitmeninėje aplinkoje.
Vien 2025 m. antrąjį ketvirtį interneto karštoji linija „Švarus internetas“ gavo 1155 pranešimus apie draudžiamą ar vaikams žalingą turinį internete – tai 44 proc. daugiau nei prieš metus. Didžioji dalis pranešimų pasitvirtino.
„Internete vaikams gali būti lengvai prieinamas turinys, kuris daro neigiamą poveikį jų raidai. Todėl labai svarbu, kad mokyklose ir bibliotekose būtų naudojamos tik patvirtintos filtravimo priemonės. Jos yra veiksmingos, o jų naudojimas – privalomas pagal teisės aktus“, – sako RRT tarybos narė Kristina Mikoliūnienė.
Ji pabrėžia, kad vien priemonių nepakanka – būtina ir nuolatinė tėvų bei mokytojų diskusija su vaikais apie tai, ką jie veikia internete, ką mato socialiniuose tinkluose, kaip atpažinti pavojus ir apsisaugoti.
Filtravimo priemonės privalomos taikyti ne tik mokyklose ir bibliotekose, bet ir visuose viešos interneto prieigos taškuose, kuriuose įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos, ir kur gali lankytis nepilnamečiai. Deja, ne visos įstaigos dar yra įsidiegusios privalomas priemones, nors už jų nenaudojimą numatyta administracinė atsakomybė – bauda nuo 300 iki 560 eurų.
Patvirtintų filtravimo priemonių sąrašą galima rasti čia.
Internetassaugus internetasvaikai ir technologijos

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.