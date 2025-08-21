Skelbia, kad naujoji Ukrainos raketa gali kelti grėsmę Rusijos „Orešnik“

„Pavyzdžiui, paimkime Votkinską [Votkinsko gamyklą], kur gaminamos visos Rusijos balistinės raketos, esantį už 1400 kilometrų, – sakė V. Romanenko. – „Flamingo“ galėtų pulti iš užnugario ir smogti objektui iš rytų. Kitaip tariant, Rusijos „Orešnik“, kurios gamyba buvo planuojama ten, galėtų būti sunaikinta dar nepradėjus jos serijinės gamybos.“
Ukrainos raketos „Flamingo“
Rugpjūčio 17 d. „Associated Press“ fotožurnalistas Efremas Lukacky, pasidalino nuotrauka, kurioje matyti raketa „Flamingo“. Teigiama, kad jos veikimo nuotolis yra didesnis nei 3000 km.
„Defense Express“ pranešė, kad „Flamingo“ kovinė galvutė sveria vieną toną – dvigubai daugiau nei amerikietiškos raketos „Tomahawk“ – o jos greitis siekia iki 950 km/val.
Rugpjūčio 18 d. Ukrainos leidinys „Dzerkalo Tyžnia“ pranešė, kad jau prasidėjo raketos „Flamingo“ serijinė gamyba, o pati raketa jau buvo sėkmingai panaudota kovinėse operacijose.
Rusijos raketos „Orešnik“
V. Putino žodžiais tariant, tai yra „vidutinio nuotolio“ raketa.
Vidutinio nuotolio balistinės raketos (IRBM) veikimo nuotolis yra nuo 1000 iki 5000 km – kiek mažiau nei tarpžemyninės balistinės raketos (ICBM).
Karo ekspertas Ilja Kramnikas dienraščiui „Izvestija“ sakė, kad raketos „Orešnik“ nuotolis gali siekti viršutinę vidutinio šio nuotolio ribą, tai yra apie 3000–5000 km.
Kalbant apie naudingąjį korvinį, raketoje „Orešnik“ gali būti sumontuota nuo trijų iki šešių kovinių užtaisų, bulvariniame laikraštyje „Komsomolskaja pravda“ rašė karo ekspertas Viktoras Baranecas.
JAV gynybos departamentas raketą „Orešnik“ apibūdino kaip „eksperimentinę“ raketą, sukurtą rusiškos ICBM „RS-26 Rubež“ pagrindu.
Rusijos branduolinių pajėgų projekto ginklų ekspertas Pavelas Podvigas rusiškam platformos „Telegram“ kanalui „Ostorožno novosti“ pasakojo, kad šios raketos veikimo nuotolis reiškia, jog ji galėtų kelti grėsmę visai Europai.
Parengta pagal „The New Voice of Ukraine“.
