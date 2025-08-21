Vaiko rankose – telefonas: patarė, kaip saugiai įvesti atžalą į skaitmeninį pasaulį

Ekspertai tikina, kad nerimo bus mažiau, laikantis keleto paprastų principų. Svarbiausia – nuo pat pradžių turėti aiškias taisykles, jų laikytis, kuo atviriau bendrauti ir išnaudoti šiuolaikinių technologijų siūlomas galimybes, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Taisyklės – dar prieš įjungiant telefoną
Tinkami įpročiai internete formuojasi nuo pirmų kartų, kai vaikas prisijungia prie interneto. Tad pradėkite pokalbius apie atsakingą elgesį dar prieš jam įteikiant pirmąjį išmanųjį telefoną. Kalbėkitės ne kartą, o nuolat – apie tai, ką veikia internete, su kuo bendrauja, kaip jaučiasi.
Naudingas dalykas – šeimos susitarimas dėl telefono ir interneto naudojimo. Galite kartu aptarti taisykles, užrašyti jas ir net pasirašyti visi kaip komanda. Vaikai taip jaučiasi labiau atsakingi, o ir taisykles tampa lengviau prisiminti bei jų laikytis.
Technologijų pagalba: programėlės ir įrenginiai
Norint apsaugoti vaiką internete, verta naudoti specialias tėvų kontrolės programėles, kurios leidžia matyti, kiek laiko vaikas praleidžia prie telefono, riboti prieigą prie tam tikro turinio bei stebėti, kokias programėles naudoja.
Svarbu, kad šios programėlės būtų apsaugotos slaptažodžiu – kad vaikas negalėtų lengvai pakeisti nustatymų.
Gera žinia – tiek „iPhone“, tiek „Android“ telefonai turi įrankių ir funkcijų, leidžiančių tėvams stebėti ir kontroliuoti, ką jų vaikai veikia su telefonu. Tai gali padėti išvengti netinkamo turinio, neleistinų pirkimų ar per ilgo laiko prie ekrano.
Pasiruošimas – nuo atskiros paskyros
„Tele2“ produkto vadovas Donatas Drakickas pataria: kai ruošiate telefoną vaikui, labai svarbu sukurti jam atskirą „Apple ID“ arba „Google“ paskyrą. Tai leidžia tėvams geriau valdyti, ką vaikas gali atsisiųsti, kokį turinį matyti ir ar gali atlikti pirkimus internete. Be to, tai padeda apsaugoti tėvų banko kortelių duomenis, jei jie yra prijungti prie įrenginio.
„iPhone“: ką svarbu nustatyti
Pagrindiniai nustatymai, kuriuos verta įjungti vaikui naudojant „iPhone“, yra turinio ir privatumo apribojimai, apsauga nuo nepageidaujamų pirkimų per „iTunes“ ar „App Store“ bei filtras, padedantis išvengti atviro ir žalingo turinio.
Visi šie nustatymai randami telefone, skyriuje „Laiko prie ekrano valdymas“ („Screen Time“, angl). Ten galite nurodyti, kad tai – vaiko įrenginys, ir sukurti specialų PIN kodą, kad tik jūs galėtumėte keisti nustatymus.
Norėdami sekti, kur yra vaiko telefonas, eikite į „Privacy & Security“ skiltį ir pasirinkite „Location Services“. Kad vaikas pats negalėtų išjungti šios funkcijos, papildomai atverkite „Content & Privacy Restrictions“ skiltį ir pasirinkite nustatymą „Share My Location“, nustatydami jį kaip „Don’t allow“, o „Location Services“ nustatykite kaip „Don’t allow changes“. Po to vietą galėsite matyti programėlėje „Find My App“.
„Android“ ir „Family Link“: paprastas valdymas
Naudojant „Android“, tėvai gali naudotis „Google Family Link“ – nemokama programėle, kuri veikia tiek „Android“, tiek „iPhone“ telefonuose. Ši programėlė leidžia sukurti vaiko „gmail“ paskyrą, riboti programėlių naudojimą arba jas visiškai užblokuoti, nustatyti dienos laiko limitus, filtruoti „YouTube“ turinį, įjungti saugią paiešką (SafeSearch, angl.), nustatyti miego laiką ar komendanto valandą bei stebėti vaiko buvimo vietą.
Apsauga visame tinkle – net ir be programėlių
D. Drakickas taip pat rekomenduoja naudotis interneto apsaugos paslaugomis, kurios veikia viso tinklo lygiu – tai reiškia, kad saugumas užtikrinamas dar prieš informacijai pasiekiant vaiko įrenginį.
„Pavyzdžiui, interneto apsauga leidžia blokuoti tam tikrus socialinius tinklus, užkirsti kelią prieigai prie pornografinio, lošimų ar kito žalingo turinio, automatiškai atpažįsta ir blokuoja kenkėjiškus puslapius, o apie bandymus įsilaužti informuoja SMS žinute arba el. paštu. Šios paslaugos veikia be papildomų programėlių – jas galima įjungti per operatoriaus savitarną, o apsauga įsijungia visiems įrenginiams, prijungtiems prie to tinklo“, – sako D. Drakickas.
Priderinkite prie savo vaiko
Nėra vieno taisyklių rinkinio, kuris tiktų visiems. Kiekvienas vaikas skirtingas, todėl ir priemonės turi būti pritaikytos būtent jam.
Jei vaikas linkęs „užsibūti“ prie telefono – naudokite programėles, kurios primena daryti pertraukas. Atžalų telefonuose aktyvuokite saugią paiešką ir blokuokite netinkamus puslapius, o paaugliams pamažu suteikite daugiau laisvės, bet nepamirškite pasitikrinti, kaip jie jaučiasi internete.