Lietuvos kaimynystėje surastas viduramžių lobis

Šis stebinantis atradimas buvo padarytas miške netoli pietų Lenkijos Bochnios miesto. Beveik 600 metų senumo keramikinį indą su monetomis aptiko lobių ieškotojų asociacijos „Stater“.
Kaip rašo „TVP World“, kai jie atsargiai nuvalė dirvožemį nuo indo dangčio, iškrito kelios monetos, kurios pasirodė esą sidabriniai denarai, nukaldinti Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero IV Jogailaičio, valdžiusio nuo 1447 iki 1492 metų, laikais.
Indas, iki kraštų pripildytas monetų, buvo atsargiai iškastas jo nesugadinant.
Atradimas buvo padarytas 2025 m. kovo mėnesį, bet dabar Krokuvos universiteto tyrimai atskleidė visą lobio turinį.
Lobį sudaro 592 sidabriniai Jogailos denarai, 26 sidabriniai pusgrošai dviejų dydžių keturi aukso dukatai, nukaldinti Šventosios Romos imperatorius ir Vengrijos bei Bohemijos karaliaus Zigmanto Liuksemburgo, valdžiusio nuo 1387 iki 1437 m., laikais.
Auksiniai dukatai buvo suvynioti į lininį audeklą, surišti virvele ir sudėti po sidabrinėmis monetomis – tomografiniai tyrimai patvirtino, kad tai buvo padaryta tyčia.
Ekspertai teigia, kad lobis rodo, jog Bochnios regionas kadaise buvo aktyvus prekybos ir ekonominės veiklos centras.
Indas ir jo turinys dabar bus perduoti Stanisławo Fischerio muziejui Bochnios mieste, kur jie bus konservuoti ir galiausiai eksponuojami visuomenei, rašo „TWP World“.
archeologijalobisLenkija
