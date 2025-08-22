Rusija Lietuvos pašonėje stato milžinišką sistemą NATO šnipinėjimui

Pirmą kartą ši informacija pasirodė atvirųjų šaltinių žvalgybos medžiagoje dar 2023 m. Palydovinėse nuotraukose aiškiai matomas koncentrinių apskritimų, kanalų ir privažiavimo kelių prie centrinės zonos sistema. Šiandien teritorija turi ištisinę perimetro tvorą ir kontrolės punktą.
Nepaisant to, kad objektas dar yra statybos stadijoje, jis skiriasi nuo tipinės infrastruktūros ar įprastų radijo lokatorių įrenginių. Perimetro viduje nėra pamatų didelėms antenų lėkštėms ar apsauginėms konstrukcijoms – išskyrus išlygintą centrinę dalį.
Tačiau galima įžvelgti mažiausiai šešis koncentrinius žiedus. Išoriniame žiede ir palei visą perimetrą matyti tolygios žemės iškasos, primenančios vietas antenų stiebams įrengti.
Ideali apskritiminė simetrija, pasikartojantys intervalai galimiems antenoms, nedaug radialinių kelių ir vienintelė potenciali zona pastatui centre rodo, kad tai yra apskritiminis antenų masyvas (angl. Circularly disposed antenna array, CDAA).
CDAA – tai didelio masto vertikalių monopolinių antenų laukas, išdėstytas keliomis koncentrinėmis eilėmis. Tokios sistemos skirtos aptikti ir nustatyti įeinančių radijo dažnių signalų kryptį. Jos buvo plačiai naudojamos Šaltojo karo metu pelengacijai, elektroninei žvalgybai ir povandeniniam ryšiui užtikrinti.
Apskritimo skersmuo tiesiogiai nulemia sistemos darbo dažnius – taigi, ir bangų ilgius, kuriuos ji gali priimti. Paprastai CDAA susideda iš kelių koncentrinių žiedų, kurių kiekvienas yra nustatytas tam tikram radijo dažnių spektro segmentui – nuo kelių megahercų iki maždaug 28 MHz.
Dėl tokios architektūros sistema užtikrina itin tolimą radijo pelengavimą: jos aptikimo zona gali siekti iki 7400 km – o tai leidžia stebėti radijo signalus tarpžemyniniais atstumais.
Tokia sistema leis Rusijai veiksmingai stebėti NATO elektronines komunikacijas Rytų Europoje ir Baltijos regione. Naudojant labai žemo (VLF) ir žemo dažnio (LF) diapazonus, būtų galima užtikrinti stabilų ryšį su povandeniniais laivais, veikiančiais Baltijos jūroje ir Šiaurės Atlante.
Anksčiau buvo pranešta, kad NATO strategija karo Rytų Europoje atveju numato greitą Karaliaučiaus sunaikinimą, rašo „Militarnyj“.
karybakarinė žvalgybaRusija
