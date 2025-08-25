Atskleidė daugiau grėsmingosios Ukrainos raketos detalių – turi kai ką bendro su garsiąja „Voratinklio“ operacija

Ukrainos kompanija „Fire Point" atskleidė daugiau detalių apie „FP-5 Flamingo“. Po ankstesnio vaizdo įrašo, kuriame buvo parodyta išsami gamybos medžiaga, dabar buvo publikuotas naujas aukštos kokybės įrašas, kuriame užfiksuotas raketos bandymas realiomis sąlygomis. Šį kartą medžiagą paskelbė „Politico“, kartu su įmonės vadovų komentarais. Šis leidinys taip pat paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas raketos paleidimas ir skrydis, leidžiantis žiūrovams stebėti keletą techninių detalių.
Vaizdo įrašas prasideda nuo pasirengimo paleidimui, kuriame matyti ryškiai rožine spalva nudažytas raketos nosies kūgis. Paleidimo įrenginys yra įrengtas su hidrauliniu keltuvu, kuris leidžia reguliuoti paleidimo kampą, o visa raketos sistemų paleidimui reikalinga įranga yra sumontuota ant pikapo.
Verta paminėti, kad raketos pavadinimo „Flamingo“ paaiškinimas pasikeitė. Anksčiau buvo spėjama, kad pavadinimas kilęs iš dažų defekto. Dabar pateiktas logiškesnis paaiškinimas: pirmieji prototipai buvo nudažyti rožine flamingams būdinga spalva. Ryškiai dažyti eksperimentines raketas yra įprasta praktika – nes taip jas lengviau stebėti skrydžio metu, ir surinkti nuolaužas po bandymų. Pavyzdžiui, pirmieji „Neptun“ prototipai taip pat buvo nudažyti ryškia spalva – tąkart oranžine. Labiausiai tikėtina, kad tai buvo tik prototipuose, o serijinės gamybos raketos dažomos juodai.
Kaip jau buvo parodyta, raketa paleidžiama naudojant kietojo kuro raketą-nešėją. Ji staigiai pakyla į viršų, o pasiekusi maždaug 100 metrų aukštį, raketos-nešėjos dalis atsiskiria. Tada įsijungia turbopropelerinis variklis ir raketa persijungia į kreiserinį režimą.
Viename vaizdo įraše matoma bandymo metu naudota programinės įrangos sąsaja. Paaiškėjo, kad tai „ArduPilot“ – populiari atvirojo kodo dronų valdymo sistema, kurią galima pritaikyti konkrečioms reikmėms. Ši programinė įranga leidžia autonomiškai skristi iš anksto užprogramuotu maršrutu.
Tai paaiškina, kodėl sąsajoje buvo rodomas pranešimas „No RC Receiver“ (be radijo valdymo imtuvo). „ArduPilot“ naudojimas neturėtų būti laikomas trūkumu, teigia „Defense Express“. Priešingai, jis taupo laiką ir išteklius. Operacijoje „Voratinklis“ naudoti dronai taip pat buvo valdomi per „ArduPilot“, o tai jokiu būdu nesumažino jų veiksmingumo atakuojant Rusijos strateginę aviaciją.
Grįžtant prie „FP-5“ skrydžio – kai raketos greitintuvas atsiskiria, raketa sumažina skrydžio aukštį, o vaizdo įraše matyti, kad ji skrenda palyginti nedideliu aukščiu virš jūros. Ar „Flamingo“ gali atlikti skrydį sekdama reljefą, dar nežinoma. Tačiau labai tikėtina, kad „FP-5“ navigacijos sistema tiek kreiseriniame, tiek galutiniame etapuose yra panaši į „FP-1“ drono navigacijos sistemą – arba netgi pažangesnė už ją. „FP-1“ jau įrodė savo veiksmingumą atakose prieš nemažą skaičių Rusijos taikinių.
Tačiau skirtumas slypi sprogstamojoje galvutėje. „FP-1“ kovinė galvutė sveria 60 kilogramų, o „FP-5“ – apie 1000 kilogramų. Tai reiškia, kad sėkmingų smūgių naikinamasis poveikis bus žymiai didesnis, apibendrina „Defense Express“.