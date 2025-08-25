Ukraina iš JAV gaus naują ginklą: štai kas apie jį žinoma

Pasak „The Wall Street Journal“, paketas apima kelias ginklų kategorijas, tačiau ERAM yra jo svarbiausia sudedamoji dalis. Iš viso Jungtinės Valstijos patvirtino 3350 ERAM vienetų perdavimą Ukrainai, o pristatymas (tikriausiai pirmoji partija) numatomas maždaug per šešias savaites, t. y. iki šių metų spalio pradžios.
Ataskaitoje pažymima, kad paketo patvirtinimas buvo anksčiau atidėtas, greičiausiai dėl Donaldo Trumpo pastangų surengti trišales derybas, kuriose dalyvautų Volodymyras Zelenskis ir Vladimiras Putinas.
Taip pat pabrėžiama, kad Pentagonas vis dar turi leisti Ukrainai naudoti ERAM – nes kaip anksčiau atskleidė „Wall Street Journal“, JAV nuo 2025 m. pavasario pabaigos slapta uždraudė Ukrainai naudoti ATACMS raketas prieš Rusiją. Todėl galima daryti prielaidą, kad Ukraina galės laisvai naudoti ERAM prieš laikinai okupuotas teritorijas, o smūgiai pačiai Rusijai reikės atskiro JAV leidimo.
ERAM pirmą kartą buvo viešai pristatyta 2024 m. liepą. Tuo metu pranešimai skelbė, kad JAV kuria šį ginklą specialiai Ukrainai, o JAV oro pajėgos yra nurodytos kaip užsakovas.
Prašymas kurti ginklą buvo pateiktas 2024 m. sausio 31 d., o gamyba turėjo prasidėti per 24 mėnesius nuo sutarties pasirašymo. Atsižvelgiant į tai, kad pristatymas turi prasidėti jau šių metų spalio mėnesį, kūrėjas projektą užbaigė gerokai anksčiau nei numatyta, nors tiksli gamybos pradžios data lieka nenurodyta.
Tačiau lieka neaišku, ar ERAM susidurs su panašiais iššūkiais, kaip ir GLSDB (nuo žemės paleidžiamos mažo skersmens bombos), naudojamos su „M142 HIMARS“ ir „M270 MLRS“. Ši sistema iš pradžių pasirodė esanti pažeidžiama Rusijos elektroninės karo veiksmų, todėl prieš tiekiant kitas partijas Ukrainai ją teko tobulinti.
Kalbant apie gamybą, žiniasklaida nurodo, kad planuojama pagaminti iki 1000 ERAM per metus. Tai reiškia, kad jau pažadėtų 3000 vienetų pristatymas gali užtrukti kelerius metus – nebent JAV jau yra sukaupusi dalį užsakymo.
Ankstesnėse ataskaitose taip pat buvo pažymėta, kad JAV svarsto galimybę ERAM aprūpinti „Quicksink“ galvute, leidžiančia smogti jūriniams taikiniams, taip pat galimybę pritaikyti šią ginkluotę kaip nebrangų oro dronų perėmimo priemonę, rašo „Defense Express“.
ERAM specifikacijos:
- teorinis nuotolis: 463 km;
- skrydžio greitis: ne mažiau kaip 763 km/h;
- pataikymo tikslumas: 10 metrų ribose.