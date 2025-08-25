Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Mokslas ir ITIšmanyk

Ukraina iš JAV gaus naują ginklą: štai kas apie jį žinoma

2025 m. rugpjūčio 25 d. 08:43
Lrytas.lt
Ukrainos gynybos pajėgos turėtų gauti Extended Range Attack Munition (ERAM) – valdomą oro ginklą, iš esmės bombos ir kruizinės raketos hibridą, kurio veikimo nuotolis yra 460 kilometrų ir daugiau. Šios ginkluotės perdavimas vyks pagal 850 mln. JAV dolerių vertės gynybos paketą, kurį šią savaitę patvirtino Baltieji rūmai ir kuris finansuojamas daugiausia Europos partnerių.
Daugiau nuotraukų (1)
Pasak „The Wall Street Journal“, paketas apima kelias ginklų kategorijas, tačiau ERAM yra jo svarbiausia sudedamoji dalis. Iš viso Jungtinės Valstijos patvirtino 3350 ERAM vienetų perdavimą Ukrainai, o pristatymas (tikriausiai pirmoji partija) numatomas maždaug per šešias savaites, t. y. iki šių metų spalio pradžios.
Ataskaitoje pažymima, kad paketo patvirtinimas buvo anksčiau atidėtas, greičiausiai dėl Donaldo Trumpo pastangų surengti trišales derybas, kuriose dalyvautų Volodymyras Zelenskis ir Vladimiras Putinas.
Taip pat pabrėžiama, kad Pentagonas vis dar turi leisti Ukrainai naudoti ERAM – nes kaip anksčiau atskleidė „Wall Street Journal“, JAV nuo 2025 m. pavasario pabaigos slapta uždraudė Ukrainai naudoti ATACMS raketas prieš Rusiją. Todėl galima daryti prielaidą, kad Ukraina galės laisvai naudoti ERAM prieš laikinai okupuotas teritorijas, o smūgiai pačiai Rusijai reikės atskiro JAV leidimo.
ERAM pirmą kartą buvo viešai pristatyta 2024 m. liepą. Tuo metu pranešimai skelbė, kad JAV kuria šį ginklą specialiai Ukrainai, o JAV oro pajėgos yra nurodytos kaip užsakovas.
Prašymas kurti ginklą buvo pateiktas 2024 m. sausio 31 d., o gamyba turėjo prasidėti per 24 mėnesius nuo sutarties pasirašymo. Atsižvelgiant į tai, kad pristatymas turi prasidėti jau šių metų spalio mėnesį, kūrėjas projektą užbaigė gerokai anksčiau nei numatyta, nors tiksli gamybos pradžios data lieka nenurodyta.
Tačiau lieka neaišku, ar ERAM susidurs su panašiais iššūkiais, kaip ir GLSDB (nuo žemės paleidžiamos mažo skersmens bombos), naudojamos su „M142 HIMARS“ ir „M270 MLRS“. Ši sistema iš pradžių pasirodė esanti pažeidžiama Rusijos elektroninės karo veiksmų, todėl prieš tiekiant kitas partijas Ukrainai ją teko tobulinti.
Kalbant apie gamybą, žiniasklaida nurodo, kad planuojama pagaminti iki 1000 ERAM per metus. Tai reiškia, kad jau pažadėtų 3000 vienetų pristatymas gali užtrukti kelerius metus – nebent JAV jau yra sukaupusi dalį užsakymo.
Ankstesnėse ataskaitose taip pat buvo pažymėta, kad JAV svarsto galimybę ERAM aprūpinti „Quicksink“ galvute, leidžiančia smogti jūriniams taikiniams, taip pat galimybę pritaikyti šią ginkluotę kaip nebrangų oro dronų perėmimo priemonę, rašo „Defense Express“.
ERAM specifikacijos:
  • teorinis nuotolis: 463 km;
  • skrydžio greitis: ne mažiau kaip 763 km/h;
  • pataikymo tikslumas: 10 metrų ribose.
ginkluotėJAVEuropa
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.