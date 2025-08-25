Virš Baltijos šalių ratus suka retas NATO lėktuvas – štai kas apie jį žinoma

Remiantis atvirųjų šaltinių informacija, šis „Gulfstream G550 CAEW“ (angl. Conformal Airborne Early Warning, italų kodas „E-550A“) yra pažangi daugiafunkcinė jutiklių sistema, turinti oro stebėjimo, valdymo, kontrolės ir ryšių funkcijas, naudojama Europos oro pajėgose.
Kaip nurodo Italijos Gynybos ministerija, CAEW pagrindą sudaro izraelietiška elektroninio skenavimo radaro sistema „Elta EL/W-2085“ lėktuvo korpuse, integruota su papildomomis elektroninėmis sistemomis (COMINT, ELINT, ESM, IFF, RWR), taip siekiant užtikrinti aukšto lygio situacijos suvokimą realiuoju laiku, su 360° aprėptimi ir didelio nuotolio galimybėmis.
Misijos sistema turi tiek jūrų patruliavimo, tiek mūšio lauko valdymo pajėgumus, yra suderinama su antžeminio ar jūrų paviršiaus personalo „Rover“ sistemomis, perduodančiomis vaizdus, įskaitant vaizdo įrašus, naudojamus operatyvinės aplinkos interpretavimui.
Galėdamas bakuose turėti beveik 19 tonų kuro, lėktuvas gali ilgą laiką išlikti misijos vietoje, su dideliais maksimaliais skrydžio aukščiais ir perdislokavimo greičiais.
Lėktuvas suprojektuotas ir pagamintas Izraelyje, remiantis verslo klasės reaktyviniu dviejų variklių „Gulfstream G-550“.
Techniniai duomenys:
Sparnų ilgis: 28,5 m
Korpuso ilgis: 29,4 m
Aukštis: 7,9 m
Maksimalus kilimo svoris: 41 300 kg
Maksimalus greitis: 941 km/h
Varikliai: du „Rolls-Royce BR710C4–11“ turbopropeleriniai varikliai, kurių kiekvieno trauka yra 68,44 kN
Skrydžio nuotolis: 12 500 km
Įgula: 2 pilotai ir papildomi sistemos operatoriai Naudingasis krovinys: 2800 kg.
Italija turi du tokius orlaivius, ir dar šešis bazinius „G550“, kurie nėra paversti į CAEW, bet du iš jų jau numatyti tapti minėtais oro žvalgybos lėktuvais.
