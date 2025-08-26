Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Kinai sukūrė nešaudančias HIMARS kopijas – ir štai kokiu tikslu

2025 m. rugpjūčio 26 d. 08:25
Lrytas.lt
Kinijos įmonė pradėjo gaminti mobilias JAV pagamintos raketinės artilerijos sistemos HIMARS kopijas, siūlydama maketus mokymams ir ribotam eksportui.
Kinijos socialinės žiniasklaidos platformose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kaip privati įmonė demonstruoja mobilias sistemos versijas, sukurtas taip, kad primintų amerikietiškas raketų paleidimo sistemas.
Pasak įmonės, kopijos gaminamos nedideliais kiekiais, bet galima užsisakyti ir didesnius kiekius. Įmonė teigia, kad gali patenkinti klientų pageidavimus ir pateikti pritaikytas versijas mokymams.
Tokios kopijos nėra būdingos vien Kinijai. Jungtinės Valstijos taip pat yra sukūrusios aukštos kokybės modernių užsienio ginklų sistemų, įskaitant kinietiškų ir rusiškų modelių, maketus, siekdamos paremti realistiškus mokymus lėktuvų įguloms ir žvalgybos dronų operatoriams. Šie modeliai atkuria ne tik išorinę sistemų išvaizdą, bet ir jų elektromagnetinius požymius, padėdami pajėgoms pasirengti kovai su priešo ginklais.
Kinijos replikų programos laikas sutampa su pirmųjų JAV HIMARS atsiradimu Taivane. Taipėjus praėjusiais metais gavo 11 iš 29 paleidimo įrenginių, o pirmasis įrenginys buvo oficialiai išbandytas gegužę. Kiekvieno paleidimo įrenginio veikimo nuotolis yra apie 300 kilometrų, todėl Taivanas gali taikyti į Kinijos Fujian provincijos pakrantės zonas, esančias už Taivano sąsiaurio.
Taivanas neseniai aktyvavo savo pirmąjį HIMARS ginkluotą padalinį, taip savo gynybos sistemai suteikdamas naują ilgų nuotolių smogiamąjį pajėgumą. Šis dislokavimas pabrėžia Taipėjaus didėjantį dėmesį tiksliam ugnies smūgiui, siekiant atgrasyti potencialią agresiją.
Kinija, kuri laiko Taivaną savo teritorijos dalimi, per pastaruosius penkerius metus sustiprino karinį spaudimą aplink salą. Kinijos kariuomenė vykdė didelio masto pratybas ir beveik kasdien vykdo jūrų ir oro patruliavimą aplink Taivaną, keldama įtampą sąsiauryje.
Nors šios kopijos nėra funkcionalūs ginklai, jų gamyba vyksta tuo metu, kai konfrontacija Taivano sąsiauryje yra ypač didelė. Taivanas įtraukia JAV tiekiamus HIMARS į savo ginkluotę, o Kinija demonstruoja kopijas mokymams, todėl ši sistema tapo dar vienu intensyvėjančios konfrontacijos Rytų Azijoje simboliu, rašo „Defence Blog“.
karybaartilerijamuliažas
