Pervertino Vakarų raketų poveikį? Draudimai nesustabdė ukrainiečių smūgių Rusijos gilumoje

Tačiau, kaip rašo „The Telegraph“, šių raketų poveikis karo eigai neturėtų būti pervertinamas, o draudimas tampa vis mažiau reikšmingas Ukrainai, nes Kyjivas stiprina savo gynybos pramonę.
Nuo praėjusių metų, kai buvo panaikinti smūgių apribojimai, ATACMS raketos „padarė reikšmingos žalos“ kelioms ginklų gamykloms ir amunicijos sandėliams Rusijoje, sakė NATO vyriausiasis karininkas, admirolas Robas Baueris.
Tačiau visada išlikdavo klausimas dėl smūgių masto. Šių tolimojo nuotolio ginklų atsargų Kijevui niekada nepakako, kad galėtų surengti ilgalaikę oro kampaniją. Nuo 2023 m. spalio Pentagonas iš viso pristatė Ukrainai apie 500 ATACMS raketų, tačiau JAV pareigūnai laikraščiui „The New York Times“ sakė, kad Kijevo arsenale liko tik apie 50 šių raketų, pažymima straipsnyje.
Kartu veto dėl ATACMS naudojimo neatėmė iš Kyjivo galimybės smogti taikiniams Rusijos gilumoje. Vietoj to Ukraina tiesiog pasitelkia savo bepiločių arsenalą, o dėl kelių pastarųjų smūgių buvo sudeginta milijonai svarų degalų ir smarkiai pakilo rusiško benzino kaina.
„Atsižvelgiant į tai, kad Ukraina iš tikrųjų suintensyvino smūgius Rusijos gilumoje, neatrodo, kad jiems tai būtų didelė problema. Tai buvo D. Trumpo administracijos bruožas nuo pat jų atėjimo į valdžią: jie pervertino savo įtaką Ukrainoje“, – sakė Danijos gynybos akademijos karininkas ir karo analitikas Andersas Pakas Nilsenas.
Kaip pažymi „The Telegraph“, Kijevas išmoko nepasikliauti gana nenuspėjama JAV parama. Be augančio tolimojo nuotolio bepiločių orlaivių arsenalo, jis sukūrė savo sparnuotąją raketą „Flamingo“.
„Ši raketa, galinti smogti objektams 3000 km atstumu, visiškai eliminuotų poreikį JAV paramai ar sutikimui vykdant karinius veiksmus prieš santykinai saugomą Sankt Peterburgą“, – teigiama straipsnyje.
Nors „Flamingo“ negali prilygti „Storm Shadow“ ar ATACMS greičiui, jei Kijevas sugebės pagaminti jų pakankamai, karo kitas etapas gali būti skausmingesnis V. Putinui, pabrėžia publikacija.
Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakomentavo žinią apie draudimą naudoti amerikietišką ginkluotę smūgiams prieš Rusiją, pažymėdamas, kad tokių klausimų su Jungtinėmis Valstijomis neaptarinėjo. Kartu jis pridūrė, kad tokiems smūgiams Ukraina naudoja savos gamybos ginklus.
Parengta pagal „Unian“.
