Vienu šūviu – keli laimikiai: pirmą kartą sunaikintas ypatingas taikinys

2025 m. rugpjūčio 26 d. 20:15
Ukrainos kariai pirmą kartą numušė FPV (angl. first person view) dronus gabenusį bepilotį orlaivį „Orlan“, rašo „Unian“.
Bepilotį orlaivį sunaikino 118-osios atskirios mechanizuotos brigados zenitininkai.
Rusijos bepilotis „Orlan“ tapo FPV dronų nešėju. Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė karo žurnalistas Andrejus Tsaplienko.
„118-osios atskirios mechanizuotos brigados zenitininkai sunaikino „Orlan“, kuris po sparnais gabeno du FPV dronus“, – rašė jis.
Pasak jo, iki to laiko zenitinės artilerijos kariai jau buvo numušę dešimtis priešo žvalgybinių dronų „Orlan“, „Zala“ ir „Supercam“, bet tokį droną-nešėją pavyko sunaikinti pirmą kartą, rašo A. Tsaplienko.
Dronas „Orlan“ įprastai atlieka žvalgybos misijas, yra naudojamas artilerijos ugniai nukreipti, taip pat yra „Leer-3“ sistemos komplekso dalis, galinti trikdyti mobilųjį ryšį.
„Orlan“ paleidžiamas naudojant sulankstomą katapultą, o susigrąžinamas naudojant nusileidimo parašiutu sistemą.
Parengta pagal „Unian“ ir „Defence Blog“ informaciją.
