Vilniuje nesėkmingai bandė leistis Vokietijos karinis transporto milžinas

Remiantis „Flightradar24.com“ duomenimis, apie 12.15 val. pirmadienį Vokietijos karinių oro pajėgų orlaivis „Airbus A400M Atlas“ paliko iš Vunstorfo oro bazės (vok. Fliegerhorst Wunstorf). Orlaivis Lietuvos teritoriją pasiekė 13.30 val. ir maždaug 13:50 bandė nusileisti Vilniaus oro uoste.
Po nesėkmingo bandymo nusileisti, orlaivis apsisuko ir grįžo į Vunstorfo oro bazę, kur nusileido 15.42 val.
Lietuvos oro uostų atstovas Tadas Vasiliauskas LRT.lt patvirtino, kad orlaivis turėjo leistis Vilniaus oro uoste, tačiau nurodė, kad priežastys, dėl kurių nusileidimas neįvyko, nežinomos.
„Airbus A400M Atlas“ yra keturių variklių karinis transportinis lėktuvas, sukurtas „Airbus Defence and Space“. Lėktuvas gali gabenti iki 37 tonų krovinio. Jame sumontuoti galingi turbopropeleriniai varikliai „Europrop TP400-D6“ leidžia pasiekti apie 800 km/h greitį ir nuskristi iki 8 700 km – arba iki 3 300 kilometrų gabenant didžiausią galimą krovinį, rašoma portale „Think Defense“.