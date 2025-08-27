Rusai paskelbė apie naujo ginklo sukūrimą – tačiau pasirodo, jam jau 35 metai

Rusijos konstruktoriai neseniai pareiškė, kad jie pritaikė „Vichr“ naudoti prieš didelius dronus. Nors tai gali skambėti grėsmingai, raketa turi labai panašią funkciją jau daugiau nei tris dešimtmečius.
Neseniai duotame interviu Rusijos žiniasklaidai koncerno „Kalašikov“ vadovas Alanas Lušnikovas pareiškė, kad projektavimo darbai jau baigti, ir prieš pradedant serijinę gamybą raketai reikia atlikti tik skrydžio bandymus.
„Vichr“ naudoja pusiau aktyvią lazerinę navigaciją ir yra paleidžiamas iš „Mi-28NM“ ir „Ka-52“ sraigtasparnių. Nepaisant trūkumų – tokių kaip būtinybė sraigtasparniui kyboti vietoje ir ribotas 10 km nuotolis – raketa pasirodė esanti veiksminga prieš Ukrainos šarvuotas transporto priemones.
Tačiau palyginimui, tiek Ukrainos ginkluotosios pajėgos, tiek JAV karinės pajėgos prieš dronus sėkmingai naudoja 70 mm APKWS raketas. Tačiau šie paleidimai vykdomi iš antžeminių platformų ir fiksuoto sparno orlaivių, o ne iš sraigtasparnių.
Kalbant apie „Vichr“ modernizavimą, verta prisiminti, kad kai raketa buvo pirmą kartą pristatyta 1985 m., ir ji jau tris sprogdiklių tipus: kombinuotą, kontaktinį ir artumo.
Artumo sprogdiklis, kuris yra svarbiausia funkcija kovojant su dronais, iš pradžių buvo sukurtas siekiant padidinti raketos efektyvumą prieš oro taikinius. Pranešama, kad jo aktyvacijos spindulys siekė iki 5 metrų.
Taigi, „Kalašnikov“ vėl bando parduoti pasenusią sovietinės eros technologiją Rusijos kariuomenei, prisidengdami naujovėmis. Nors atnaujinta versija dėl modernizuotų komponentų ir didesnio patikimumo iš tiesų gali būti naudinga, vargu ar ji pasiūlys ką nors iš esmės naujo, rašo „Defense Express“.