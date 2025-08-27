Sukurtas tarpinstitucinis reagavimo į oro erdvės incidentus algoritmas

NKVC pristatė su Lietuvos kariuomene ir LR Vidaus reikalų ministerija suderintą naują reagavimo į oro erdvės pažeidimus tarpinstitucinį algoritmą, kurį Komisija buvo pavedusi NKVC sukurti liepos 11 d. posėdyje. Taip pat pristatytas turimų ir galimų techninių priemonių vertinimas bei tobulintinos informavimo schemos.
NSK pritarė NKVC pateiktam tarpinstituciniam reagavimo planui, kuriuo remiantis atsakingos šalies institucijos, Lietuvos kariuomenė, gavusios signalą, kad Rusija dronais atakuoja Ukrainą, nedelsiant mobilizuoja pajėgas, pakeliamas budrumo lygis, pasirengiama stebėti oro erdvę ne tik Lietuvos kariuomenės, bet ir VSAT pajėgumais. Esant realiam pavojui pasirengiama turimomis priemonėmis neutralizuoti potencialius taikinius.
Taip pat iš anksto parengiama Gyventojų perspėjimo sistema, esant poreikiui, nedelsiant informuoti gyventojus apie pavojų tieks žinutėmis telefonuose, sirenomis bei kitomis priemonėmis.
Sutarta, kad institucijų sąveika ir veikimo metodai bus išbandyti spalio mėnesį vyksiančiose nacionalinėse mobilizacijos pratybose „Vyčio skliautas 2025“.
NSK pritarė, kad būtina pakeisti ir teisinį reglamentavimą: LR karinės jėgos naudojimo statuto patvirtinimo įstatymo 10 str. 2 d. papildant įgaliojimu naudoti karinę jėgą ne tik draudžiamoje, bet ir ribojamoje zonoje bei LR Aviacijos įstatymo 35 str. (numatyti prievolę turėti autoatsakiklius tiek kontroliuojamoje, tiek nekontroliuojamoje oro erdvėje).