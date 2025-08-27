Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Mokslas ir ITIšmanyk

Sukurtas tarpinstitucinis reagavimo į oro erdvės incidentus algoritmas

2025 m. rugpjūčio 27 d. 15:46
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Trečiadienį Nacionalinio saugumo komisija (NSK) svarstė Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC), Lietuvos kariuomenės, ministerijų ir tarnybų siūlymus, kaip efektyviau reaguoti į galimus oro erdvės incidentus, susijusius su į Lietuvos teritoriją įskridusiais bepiločiais orlaiviais, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (1)
NKVC pristatė su Lietuvos kariuomene ir LR Vidaus reikalų ministerija suderintą naują reagavimo į oro erdvės pažeidimus tarpinstitucinį algoritmą, kurį Komisija buvo pavedusi NKVC sukurti liepos 11 d. posėdyje. Taip pat pristatytas turimų ir galimų techninių priemonių vertinimas bei tobulintinos informavimo schemos.
NSK pritarė NKVC pateiktam tarpinstituciniam reagavimo planui, kuriuo remiantis atsakingos šalies institucijos, Lietuvos kariuomenė, gavusios signalą, kad Rusija dronais atakuoja Ukrainą, nedelsiant mobilizuoja pajėgas, pakeliamas budrumo lygis, pasirengiama stebėti oro erdvę ne tik Lietuvos kariuomenės, bet ir VSAT pajėgumais. Esant realiam pavojui pasirengiama turimomis priemonėmis neutralizuoti potencialius taikinius.
Taip pat iš anksto parengiama Gyventojų perspėjimo sistema, esant poreikiui, nedelsiant informuoti gyventojus apie pavojų tieks žinutėmis telefonuose, sirenomis bei kitomis priemonėmis.
Sutarta, kad institucijų sąveika ir veikimo metodai bus išbandyti spalio mėnesį vyksiančiose nacionalinėse mobilizacijos pratybose „Vyčio skliautas 2025“.
NSK pritarė, kad būtina pakeisti ir teisinį reglamentavimą: LR karinės jėgos naudojimo statuto patvirtinimo įstatymo 10 str. 2 d. papildant įgaliojimu naudoti karinę jėgą ne tik draudžiamoje, bet ir ribojamoje zonoje bei LR Aviacijos įstatymo 35 str. (numatyti prievolę turėti autoatsakiklius tiek kontroliuojamoje, tiek nekontroliuojamoje oro erdvėje).
gynybaoro gynybaLietuvos kariuomenė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.