Ar Labubu žaislai gali sekti vaikus? Štai kaip yra iš tiesų

Tokie „radiniai“ interpretuojami kaip įrodymas, kad žaislai yra skirti stebėti vaikus. Vis dėlto pažvelgus iš techninės pusės, galima paneigti šiuos teiginius.
Vaizdo įraše demonstruojama, kaip iš prapjauto pliušinio žaislo ištraukiama kamera, dažniausiai matomas standartinis išmaniojo telefono kameros modulis. Tai nedidelis jutiklis su lanksčia jungtimi – tačiau vienas pats jis veikti negali.
Telefono kamerai būtinas elektros maitinimas. Be baterijos ar kito energijos šaltinio toks modulis paprasčiausiai neveikia.
Be to, jis pats nesugeba įrašyti ar išsaugoti vaizdo – kameros tik perduoda pikselių duomenis (angl. pixel data), kuriuos turi apdoroti procesorius. Norint šiuos duomenis paversti nuotrauka ar vaizdo įrašu, reikia ne tik procesoriaus, bet ir atminties. Kameros modulis šių dalykų pats neturi, todėl jis nėra savarankiškai veikiantis įrenginys.
Iš esmės tai tas pats, kas lemputė be elektros šaltinio – ji tiesiog negali veikti. Todėl teiginiai, kad žaisluose esą rasta kamera gali slapta fiksuoti vaizdą be papildomų komponentų, yra nepagrįsti. Panašiai abejotini ir visi teiginiai, kad žaisluose apskritai yra paslėptos kameros – pats faktas, kad kamera neveikia, rodo, jog jos dėti nebuvo jokio tikslo. Dauguma tokių vaizdo įrašų sukurti tik dėl peržiūrų.
Kas yra Labubu?
Labubu atsirado kaip dalis „The Monsters“ serijos, sukurtos Honkongo menininko Kasingo Lungo. Serija debiutavo 2015 m. iliustruotoje knygų trilogijoje apie sutvėrimus, įkvėptus Šiaurės šalių mitologijos. Knygoje labubu – elfiška, šiek tiek baugokos išvaizdos, bet geros širdies būtybė, kuri nori padėti – nors dažnai viskas susiklosto priešingai.
2019 m. pasaulinė žaislų gamybos ir prekybos įmonė „Pop Mart“ pavertė „The Monsters“ pliušiniais žaislais ir Labubu greitai tapo labai populiarus. Jo unikalus dizainas, riboti leidimai ir dėl to atsiradusi kolekcinė vertė sukūrė tikrą maniją ne tik tarp vaikų, bet ir tarp suaugusiųjų.
