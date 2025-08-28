Lietuvos įmonei skyrė 10 tūkst. eurų baudą už ES sankcijų pažeidimą

Kaip praneša LRTK, 2023 m. buvo nustatyta, kad per „Melbikomas“ infrastruktūrą Lietuvos vartotojai gali pasiekti draudžiamas rusiškas televizijos programas, kurių transliavimas ES sustabdytas dėl jų vaidmens skleidžiant Kremliaus propagandą. Tuo metu bendrovė teigė užkirtusi kelią pažeidimams.
Tačiau 2025 m. atlikto tyrimo metu paaiškėjo, jog bendrovės IP adresai vis dar naudojami žiūrėti draudžiamas TV programas, taip pat nustatyta, kad tai buvo tas pats klientas, apie kurio veiklą „Melbikomas“ žinojo dar ankstesnių tyrimų metu.
Tyrimo metu LRTK taip pat gavo informaciją iš Latvijos Nacionalinės elektroninės žiniasklaidos tarybos (NEPLP), kuri patvirtino, kad „Melbikomas“ infrastruktūra naudojama sankcionuotam turiniui skleisti ir Latvijoje.
Nors „Melbikomas“ pats netransliavo draudžiamo turinio, LRTK pabrėžia, kad žinojimas apie pažeidimus ir neveikimas sudaro pagrindą atsakomybei.
„Tai pirmas toks atvejis Lietuvoje, kai bauda taikoma prieglobos paslaugų teikėjui už netiesioginį prisidėjimą prie sankcionuoto turinio platinimo. Toks sprendimas yra neišvengiamas – be naujų priemonių nebeįmanoma veiksmingai užkirsti kelio sankcijų apėjimui“, – pranešime cituojamas LRTK pirmininkas Mantas Martišius.
LRTK yra atsakinga už ES sankcijų įgyvendinimą audiovizualinės žiniasklaidos ir interneto turinio srityse, nuosekliai vykdo šią funkciją.
2024 m. LRTK užblokavo daugiau kaip 1000 IP adresų, ribodama Rusijos ir Baltarusijos propagandos sklaidą.