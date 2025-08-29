Liko be gynybos: ukrainiečių smūgiai neutralizavo visą Rusijos divizioną

Tarp sunaikintos technikos – radiolokacinė stotis „76N6“, skirta aptikti taikinius dideliame ir vidutiniame aukštyje, bei taikinių sekimo ir nusitaikymo radaro sistema „30N6“, užtikrinanti zenitinių raketų kompleksų veikimą.
Analitikai pažymi, kad palydoviniai vaizdai rodo aiškius gaisro pėdsakus vietose, kur šie įrenginiai stovėjo ilgą laiką. Po smūgio jų nebematyti – likę tik išdegintos žymės žemėje.
Pasak „KiberBorošno“, atakos metu buvo apgadinti ir kiti Rusijos objektai – tačiau būtent radarų ir lėktuvų sunaikinimą galima patvirtinti pagal palydovinius duomenis.
Leidinys „Militarnyj“ pabrėžia, kad be šių radarų visas karinį oro uostą dengęs „S-300“ divizionas tapo neveiksnus ir negali vykdyti jam pavestų užduočių.
„S-300“ užduotis – neutralizuoti aukštai skrendančius orlaivius ir balistines raketas iki 200 km atstumu.
Kalbant apie sunaikintus naikintuvus, analitikai spėja, kad jie galėjo būti jau nebeeksploatuojami.
„Bombonešiai „Su-24M“ Rusijos oro pajėgose faktiškai yra pakeisti modernesniais „Su-34“, tad pastarąjį dešimtmetį jie beveik nebenaudojami. Šiuo metu juos naudoja tik Rusijos jūrų aviacija – todėl neatmestina, kad smūgio metu sunaikinti jau nurašyti lėktuvai. Kita vertus, į karinį oro uostą galėjo būti perkelti ir specializuoti žvalgybiniai „Su-24MR“, kuriuos Rusija naudoja radiolokacinei ir radioelektroninei žvalgybai prie sienų“, – rašoma analizėje.
Parengta pagal „Unian“.
karinė technikaoro gynybapriešlėktuvinės gynybos sistema
