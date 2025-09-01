Rusai nufilmavo JAV lėktuvą su reta ir slapta žvalgybos sistema

Vaizdo įraše, nufilmuotame iš Rusijos naikintuvo „Su-35S“ kabinos, matyti, kad „Poseidon“ yra įrengtas pažangusis oro jutiklis (AAS) „AN/APS-154“ – vienas iš slapčiausių karinio jūrų laivyno radarų.
Ši sistema, kurią didžiąja dalimi slapta sukūrė „Raytheon“, apibūdinama kaip universalus radaras, skirtas povandeninių laivų aptikimui, paviršinių laivų sekimui ir pakrančių žvalgybai. AAS modulis montuojamas po „Poseidon“ korpusu naudojant specialią misijų modulio dislokavimo sistemą (SMPDM), kuri skrydžio metu nuleidžia sistemą toliau nuo lėktuvo dviejų variklių, taip išplečiant radaro matymo lauką.
Informacija apie sistemą tebėra ribota, tačiau žinoma, kad radaras naudoja aktyvią elektroninę skenavimo sistemą (AESA), galinčią rodyti judančius taikinius ir kurti sintetinius vaizdus. Tai leidžia „P-8“ sekti judančius taikinius jūroje ir sausumoje, taip pat kurti aukštos kokybės radaro vaizdus sudėtingomis sąlygomis, įskaitant naktį ar esant blogam orui.
Remiantis turima informacija, AAS yra specialiai suprojektuota veikti pakrančių aplinkose, kur labai svarbu vienu metu skenuoti ir vandenį, ir žemę. Tradiciniai paieškos radarai dažnai sunkiai susidoroja su tokiomis mišriomis sąlygomis, nes yra optimizuoti vienai aplinkai arba reikalauja atskirų veikimo režimų.
Rusijos paskelbtame vaizdo įraše galima pamatyti retą sistemos veikimo vaizdą.
„Raytheon“ didžiąją dalį sistemos kūrimo laikė griežtai slaptai, tačiau vaizdo įrašas patvirtina tai, ką analitikai įtarė jau daugelį metų – karinis jūrų laivynas diegia pažangiausias stebėjimo technologijas arčiau tiesioginio susidūrimo su Rusijos pajėgomis zonų, rašo „Defence Blog“.
karinė žvalgybažvalgybinis lėktuvasJAV
