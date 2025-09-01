Viešas „Wi-Fi“ – patogumas ar spąstai? Prasidedant mokslo metams ekspertas įspėja studentus

„Lietuvoje įprasta, kad kone kiekviena kavinė ar restoranas klientams siūlo nemokamą belaidį internetą, tačiau retas susimąsto apie tokio ryšio patikimumą. Vieši „Wi-Fi“ tinklai, ypač neapsaugoti slaptažodžiais, yra vieni pažeidžiamiausių – prie jų prisijungę vartotojai tampa lengvu taikiniu kibernetinėms atakoms. Programišiai gali nepastebimai pasiekti įrenginius ir net įdiegti kenkėjišką programinę įrangą“, – sako D. Povilaitis.
Nepaisant rizikų, viešieji belaidžio interneto tinklai tebėra plačiai naudojami kasdien. „Zimperium“ mobiliojo ryšio saugumo ataskaita rodo, kad net trečdalis vartotojų – apie 33 proc. – reguliariai jungiasi prie neapsaugotų „Wi-Fi“ tinklų, taip ženkliai didindami savo duomenų pažeidžiamumą.
Programišiui pakanka vieno neatsargaus vartotojo prisijungimo prie viešo „Wi-Fi“, kad būtų atverta prieiga prie įrenginio. Tokiu būdu kibernetinis nusikaltėlis gali vykdyti „Man-in-the-Middle“ atakas – įsiterpti į duomenų srautą, įskaitant prisijungimus prie elektroninės bankininkystės ar kitos jautrios informacijos.
Norint saugiai naudotis viešais „Wi-Fi“ tinklais, būtina imtis papildomų apsaugos priemonių. Kibernetinio saugumo bendrovės „Fortinet“ ataskaita išskiria virtualaus privataus tinklo (VPN) naudojimą kaip vieną veiksmingiausių sprendimų. VPN užtikrina šifruotą duomenų perdavimo kanalą, todėl net bandant informaciją perimti, ji lieka neįskaitoma.
Taip pat rekomenduojama išjungti automatinį prisijungimą prie viešų „Wi-Fi“, nuolat atnaujinti įrenginių programinę įrangą, o dirbant su jautria informacija rinktis mobilųjį ryšį. Šios priemonės, kartu su VPN, leidžia ženkliai sumažinti kibernetinių atakų tikimybę ir užtikrinti duomenų saugumą.
Pavojų yra ir daugiau
D. Povilaitis atkreipia dėmesį, kad grėsmės gali slypėti ne tik viešuose „Wi-Fi“ tinkluose, bet ir įkraunant įrenginius nepažįstamose vietose. USB jungtis perduoda ne tik energiją, bet ir duomenis, todėl prisijungimas prie viešo ar nežinomo įkrovimo lizdo prilygsta atrakinto telefono atidavimui į svetimas rankas. Programišiai gali naudoti vadinamąsias „juice jacking“ atakas – per modifikuotą lizdą įdiegti kenkėjišką programinę įrangą arba perimti jautrią informaciją.
Siekiant sumažinti riziką, rekomenduojama naudoti duomenų blokatorių – adapterį, kuris leidžia įkrauti įrenginį, bet blokuoja duomenų perdavimą. Jei tokios galimybės nėra, pravartu telefono nustatymuose pasirinkti režimą „tik įkrovimas“ (angl. charge only) užkertantį kelią duomenų perėmimui.