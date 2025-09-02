Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Baltarusija sukūrė bepilotį sraigtasparnį – panaudojo sankcijomis uždraustus variklius

2025 m. rugsėjo 2 d. 19:15
Lrytas.lt
Baltarusijos bendrovė „Bespilotnyje Vertolioty“ atliko bepiločio sraigtasparnio „SKY-TRUCK“ skrydžio bandymus. Drone įrengti britiški varikliai „Rolls-Royce 250“, kurių eksportas į Baltarusiją yra draudžiamas.
Bandymų vaizdo įrašą kompanija „Bespilotnyje Vertolioty“ paskelbė savo „Facebook“ puslapyje.
Kaip nurodo gamintojai, iš pradžių dronas buvo projektuojamas su rusiškais varikliais „VK-650V“, tačiau vėliau buvo nuspręsta jį pritaikyti britiškiems „Rolls-Royce 250“. Vaizdo įraše teigiama, kad bandymai atliekami būtent su britų varikliais.
„Rolls-Royce M250“ („Allison Model 250“) varikliai gaminami „Rolls-Royce North America“ (buvusi „Allison Engine Company“) ir plačiai naudojami įvairių tipų sraigtasparniuose, įskaitant „AW109“, „Bell 206“, „MD 500“ ir kt.
Verta paminėti, kad pagal Didžiosios Britanijos ir JAV sankcijų politiką į Baltarusiją draudžiama tiekti karinės ir dvejopo naudojimo prekes, ypač aviacinius variklius.
Dronas buvo pristatytas tarptautinėje ginklų ir karinės technikos parodoje „MILEX-2025“.
Bepilotis sraigtasparnis „SKY-TRUCK“ pagamintas pagal bendraašę (angl. coaxial) schemą. Jo maksimalus kilimo svoris siekia 2350 kg, skrydžio nuotolis – iki 480 km, skrydžio trukmė – iki 4 valandų. Be to, aparatas gali gabenti iki 600 kg krovinio. Krovinys gabenamas naudojant po fiuzeliažu esantį transportavimo konteinerį.
„SKY-TRUCK“ buvo sukurtas krovinių gabenimui į jūroje esančias naftos gavybos platformas, tačiau jo kūrimo metu buvo nuspręsta išplėsti aparato funkcionalumą – todėl jis tapo pritaikomas įvairioms užduotims atlikti, rašo „Militarnyj“.
