Britų tankai Ukrainos žemėje: nurodė privalumus ir trūkumą

2023 m. pradžioje Jungtinė Karalystė paskelbė sprendimą perduoti Ukrainai 14 pagrindinių kovos tankų „Challenger 2“ – ir tapo pirmąja šalimi, įsipareigojusia tiekti tankus kaip gynybos pagalbos dalį. Tankai buvo pristatyti vėliau tais pačiais metais, o jų naudojimas kovose Ukrainoje buvo užfiksuotas kovinėse operacijose.
Šiandien šie tankai (išskyrus kovinius nuostolius) po daugiau nei dvejų metų eksploatacijos tebėra naudojami.
„Tai tikrai kaip snaiperio šautuvas. Jis leidžia smogti priešo taikiniams iš didelio atstumo. Nereikia priartėti per daug, galima ramiai šaudyti iš uždangos ir tada pasitraukti“, – „Army TV“ sakė tanko vadas, šaukiu Hera. Jis pažymėjo, kad ilgiausias patvirtintas įgulos šūvis buvo prieš priešo pėstininkų kovos mašiną 5300 metrų atstumu.
Šis susidūrimas įvyko Kursko kryptyje, kur, pasak Hera, „Challenger“ pasirodė esą veiksmingi kovoje. „Mes judėjome greitai, manevringumas buvo geras. Vienintelė didelė problema – dronai, jie neleidžia mums dirbti laisvai. Kitais atvejais tankai veikė gerai“, – kalbėjo tankistas. Jis taip pat pabrėžė, kad „Challenger 2“ atlaikė kelis FPV dronų smūgius.
Palyginti su sovietų sukurtais tankais, „Challenger 2“ užtikrina geresnį situacijos suvokimą. „Kovoti tanku, neiškišant galvos iš liuko, yra daug lengviau“, – teigia įgula, taip pat atkreipdama dėmesį į greitą bokštelio pasukimą.
„Tai puiki mašina. Dėl variklio – jokių skundų, nei dėl pagalbinio, nei dėl pagrindinio. Tankas veikia patikimai. Vienintelis trūkumas – minkštame grunte jis šiek tiek sunkiau važiuoja“, – nurodė tanko vairuotojas.
Parengta pagal „Defense Express“.
