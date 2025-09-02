Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Mokslas ir ITIšmanyk

Pastebėtas naujas ukrainiečių ginklas

2025 m. rugsėjo 2 d. 14:05
Lrytas.lt
Internete plinta Ukrainos naikintuvo „MiG-29“ su nauja vietinės gamybos valdomąja aviacine bomba nuotrauka. Į ją atkreipė dėmesį „Military Journal“.
Daugiau nuotraukų (1)
Anksčiau tapo žinoma, kad Ukrainos konstruktorių biuras „Medoid“ kuria analogą Rusijos sklendimo ir koregavimo moduliui (MPK). Pastarasis yra pritvirtinamas modulis, kuris paverčia įprastas nekontroliuojamas bombas sklendžiančiomis bombomis, turinčiomis didesnį veikimo spindulį.
Birželio duomenimis, ukrainietiškas KAB galėjo atlikti planuojamą skrydį 60 kilometrų atstumu. Kūrėjų planuose buvo pasiekti maždaug 80 km nuotolį, kuris yra panašus į prancūziškos valdomos bombos „Armement air-sol modulaire“ (AASM, A2SM arba HAMMER) nuotolį.
Ukrainietiškos amunicijos pranašumu prieš MPK buvo laikomas potencialiai didesnis tikslumas (rusų bomba niekada nepasižymėjo tikrai dideliu tikslumu). Vieno gaminio kaina buvo vertinama maždaug 1,2 mln. grivinų arba 25 tūkst. dolerių.
Bandymams buvo naudojamas sovietinis fronto bombonešis „Su-24“, rašo „Unian“.
Nauji Ukrainos ginklai
Anksčiau „Defense Express“ pranešė, kad Ukrainos inžinieriai sukūrė naują valdomą aviacinę bombą. Išoriškai ji primena nedidelę aviacinę bombą „MAM-L“, kurią sukūrė Turkijos kompanija „Roketsan“. Pastaroji naudojama „Bayraktar TB2“ tipo dronuse.
Kita Ukrainos naujovė – raketa, pavadinta „Ilgasis Neptin“. Ji gali pataikyti į taikinius 1000 kilometrų atstumu. Raketos ilgis – 6 metrai, taigi, ji yra maždaug 1,5 metro ilgesnis už bazinį „Neptun“ variantą.
ginkluotėbombaKaras Ukrainoje naujienos
