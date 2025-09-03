D. Trumpas paskelbė apie JAV kosmoso vadavietės perkėlimą į Alabamos valstiją

„JAV kosmoso vadavietės būstinė bus perkelta į gražią Alabamos vietovę, vadinamą Hantsviliu, ir nuo šiol ji bus visada žinoma kaip Raketų miestas“, – sakė jis per spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose.
Šiuo metu už JAV karines operacijas kosmose atsakinga vadavietė yra įsikūrusi Petersono kosminių pajėgų bazėje Kolorade, ten dirba apie 1 700 darbuotojų.
Kolorado gubernatorius yra demokratas Jaredas Polisas, o Alabamos gubernatorė yra respublikonė Kay Ivey.
Būdamas JAV prezidentu demokratas Joe Bidenas Koloradą parinko laikinąja vadavietės buveine.
D. Trumpas, kuris ilgą laiką pirmenybę teikė kariuomenės objektui „Redstone Arsenal“ šalia Hantsvilio, pažadėjo regione sukurti 30 000 darbo vietų. Jis nepaaiškino tokio darbuotojų skaičiaus skirtumo nuo dabartinio, esančio Kolorade.
Kosmoso vadavietė yra viena iš 11 JAV gynybos departamento kovinių vadaviečių, kartu su padaliniais, atsakingais už operacijas Europoje, Afrikoje ir kibernetinėje erdvėje.
Jos misija apima objektų orbitoje stebėjimą per palydovus, paramą kitoms ginkluotųjų pajėgų rūšims, pavyzdžiui, karinėms oro pajėgoms ir jūrų laivynui, ir išankstinį perspėjimą apie raketų atakas.
D. Trumpas pirmą kartą apie Kosmoso vadavietės įkūrimą paskelbė 2018 m. pabaigoje, konsoliduodamas funkcijas, kurios anksčiau buvo paskirstytos keliems kariniams departamentams.
