Fiksuoti „ChatGPT“ veiklos sutrikimai

2025 m. rugsėjo 3 d. 13:35
Lrytas.lt
Vartotojai visame pasaulyje susidūrė su „ChatGPT“ veiklos trikdžiais.
Remiantis portalo „Downdetector“ duomenimis, didžiausias pranešimų apie veikimo sutrikimus šuolis užfiksuotas antradienį, apie 23 valandą.
Trečiadienį ryte, apie 8 valandą, pranešimų srautas vėl smarkiai padidėjo. Pranešimai apie sutrikusią veiklą plūdo iki 12 val. 30 min.
Vėliau pranešimų kiekis sugrįžo į įprastą lygį.
Svetainės „Downdetector“ diskusijoje vartotojai skundėsi, kad negalėjo matyti savo pokalbių istorijus ir negavo atsakymų į užklausas. Taip pat vartotojai negalėjo atsijungti nuo „ChatGPT“ paskyrų.
„Nėra istorijos, nėra atsakymų, neįmanoma atsijungti“, – rašė vienas vartotojas.
„Nematau jokių atsakymų. Ar dar kas nors susidūrė su šia problema?“, – klausė kitas.
