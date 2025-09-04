Rusijos ataka retais bombonešiais baigėsi nesėkme – štai kas nutiko

Apie tai pranešė „Telegram“ kanalas „Dosje špiona“.
Pažymima, kad vienas strateginis bombonešis „Tu-160“ nepaleido raketų dėl paleidimo mechanizmo gedimo. O į kitą „Tu-160“ vykdant užduotį trenkė žaibas.
Dviejų orlaivių nesėkmė gali byloti, kad Rusijos karinis-pramoninis kompleksas nesugeba tinkamai prižiūrėti strateginių lėktuvų. Problemų priežastimi taip pat gali būti intensyvus jų naudojimas ir atskirų komponentų nusidėvėjimas.
Papildomu veiksniu galėjo tapti ir operacija „Voratinklis“, per kurią Ukrainos saugumo tarnyba sunaikino ir apgadino reikšmingą dalį Rusijos strateginės aviacijos. Buvo pažeisti tiek kovines misijas vykdę, tiek atsarginėms detalėms naudoti orlaiviai.
Dėl šios operacijos Rusijos aviacija gali susidurti su atsarginių dalių stygiumi, kuris apsunkina strateginių bombonešių remontą ir kovinės parengties atkūrimą, rašo „Militarnyj“.
„Tu-160“ yra viršgarsinis strateginis bombonešis, tarnybą pradėjęs 1987 m, ir šiuo metu Rusija turi 16 tokių bombonešių. Nuo šio tūkstantmečio pradžios atnaujinamos bombonešio elektroninės sistemos, o pirmasis toks atnaujintas lėktuvas „Tu-160M“ pakilo 2014 m. 2018 m. pirmąjį skrydį atliko dar naujesnis „Tu-160M2“. Rusijos kariuomenė ketina įsigyti 50 tokių lėktuvų.
Bombonešiai „Tu-160“, pasižymintys didžiule ugnies galia ir tolimojo nuotolio pajėgumais, naudojami retai dėl riboto jų skaičiaus ir vykdomų modernizavimo darbų. „Military Watch Magazine“ duomenimis, Rusijos oro ir kosmoso pajėgos turi apie tik 16 „Tu-160“.
karo aviacijakarinė technikabombonešis
