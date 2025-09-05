Aktualu tėvams: ekspertė patarė, ką verta žinoti prieš perkant vaikui pirmąjį išmanųjį įrenginį

„Telefonas ar kitas mobilus įrenginys gali padėti palaikyti ryšį – vaikas praneša, kad atvyko į mokyklą, informuoja apie pasikeitusią pamokų tvarką . Tėvų kontrolės programėlės užtikrina, kad atžala naudosis tik vaikams skirtu turiniu ir leidžia matyti vaiko buvimo vietą. Natūralu, kad noras apsaugoti vaiką ir lengviau su juo komunikuoti, paskatina susimąstyti apie išmanųjį pirmąjį įrenginį“, – teigia L. Saulėnaitė-Laukienė.
Kaip išsirinkti pirmąjį telefoną?
Jei nusprendėte, kad vaikui jau laikas turėti telefoną, svarbiausia – kad įrenginys būtų patogus naudoti. Atkreipkite dėmesį į telefono dydį, svorį, dizainą – rekomenduojama, kad jis patogiai tilptų į mažą delną. Ekspertė rekomenduoja: geriausia rinktis modelį su ta pačia operacine sistema, kokia naudojama tėvų telefonuose. Tokiu būdu bus lengviau paaiškinti vaikui, kaip juo naudotis, bei sinchronizuoti funkcijas tarp įrenginių.
Tarp rekomenduojamų variantų su „Android“ operacine sistema – „Samsung Galaxy A“ serijos įrenginiai.
Tai pat puikus sprendimas – „Lenovo Idea Tab 11 5G“ planšetė, kurios edukacinės programėlės ir žaidimai gali padėti ugdyti kūrybiškumą bei mokymosi įgūdžius.
Jei telefonui dar per anksti – išmanusis laikrodis
Anot ekspertės, jei vaikui dar per anksti turėti telefoną, tačiau yra poreikis palaikyti ryšį, verta pagalvoti apie išmanųjį laikrodį vaikams. Vienas populiariausių pasirinkimų – „Gudrutis Super-G Active Pro“.
„Nešiodamas išmanųjį laikrodį, vaikas išlieka pasiekiamas, o jūs – ramesni. Galėsite stebėti apytikslę jo buvimo vietą, paskambinti ar parašyti trumpą žinutę. Esant reikalui, ir vaikas galės greitai su jumis susisiekti. Laikrodis tvirtai laikosi ant riešo, todėl pamesti jį gerokai sunkiau nei telefoną“, – privalumus vardina L. Saulėnaitė-Laukienė.
Apsaugokite įrenginius ir užtikrinkite saugumą internete
Telefonui rekomenduojama įsigyti apsauginį dėklą ir stikliuką – jie saugos įrenginį nuo smūgių bei įbrėžimų. Taip pat verta apsvarstyti telefono draudimą – net ir su apsaugomis aktyvūs vaikai neretai sudaužo ar sugadina įrenginius. Draudimas padės išvengti netikėtų išlaidų.
Tačiau fizinė apsauga – tik viena medalio pusė. Kitas svarbus aspektas – saugumas internete.
Naudojant „Android“, tėvai gali naudotis „Google Family Link“ – nemokama programėle, kuri veikia tiek „Android“, tiek „iPhone“ telefonuose.
Ši programėlė leidžia sukurti vaiko „Gmail“ paskyrą, riboti programėlių naudojimą arba jas visiškai užblokuoti, nustatyti dienos laiko limitus, filtruoti interneto platformos „YouTube“ turinį, įjungti saugią paiešką (angl. SafeSearch), nustatyti miego laiką ar komendanto valandą bei stebėti vaiko buvimo vietą.
Ekspertai taip pat rekomenduoja naudotis operatoriaus teikiama interneto apsauga, kuri veikia viso tinklo lygiu, tad nereikia nieko papildomai instaliuoti, rašoma pranešime žiniasklaidai.
vaikai ir technologijosvaikų saugumasinterneto saugumas
Rodyti daugiau žymių