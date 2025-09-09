Įspėja: Lietuvos padangėje žemame aukštyje skraidys kariniai NATO lėktuvai

„Skrydžiai vyks didžiojoje Lietuvos dalyje ir pasienio zonoje. Dalis skrydžių bus vykdomi itin žemai – žemiau nei 500 pėdų (apie 150 m)“, – nurodo kariškiai.
„Išvydę žemai skrendantį karinį orlaivį neišsigąskite – tai suplanuotų pratybų dalis. Pakelkite akis į dangų – galbūt pavyks išvysti įspūdingus „A400M Atlas“ skrydžius!“, – rašo Lietuvos kariuomenės oro pajėgos.
Iš viso rugsėjo – spalio mėnesiais pratybose dalyvaus 17 000 Lietuvos ir sąjungininkų karių.
Apie „A400M Atlas“
„Airbus A400M Atlas“ yra keturių variklių turbopropelerinis Europos karinis transportinis lėktuvas. Jį sukūrė „Airbus Military“ (dabar – „Airbus Defence and Space“) – kaip taktinį transportinį lėktuvą su strateginėmis galimybėmis, kuris pakeistų senesnius transportinius lėktuvus, pvz., „Transall C-160“ ir „Lockheed C-130 Hercules“.
„A400M“ yra mažesnis už „C-130“, bet didesnis už „Boeing C-17 Globemaster III“. Jis gali gabenti sunkesnius krovinius nei „C-130“ ir gali leistis esant sudėtingomis nusileidimo sąlygomis. Be transportavimo pajėgumų „A400M“ įrengus atitinkamą įrangą gali atlikti degalų papildymą ore, o taip pat atlikti medicininę evakuaciją.
Pirmasis „A400M“ skrydis įvyko 2009 m. gruodžio 11 d. Sevilijos oro uoste, Ispanijoje. 2009–2010 m. „A400M“ projektas buvo sustabdytas dėl programos vėlavimų ir išlaidų perviršio, tačiau klientės šalys nusprendė toliau remti projektą.
Iki 2011 m. liepos aštuonios šalys užsisakė iš viso 174 „A400M“ orlaivius. 2013 m. kovą „A400M“ gavo Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) sertifikatą, o pirmasis orlaivis Prancūzijos karinėms oro pajėgoms buvo pristatytas 2013 m. rugpjūtį.
