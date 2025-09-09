Itin retas radinys: Lietuvos kaimynystėje aptiktos 70 000 metų senumo neandertaliečių dirbtuvės

Šis atradimas leidžia pažvelgti į senovės žmonių kasdienį gyvenimą – kurie mokėjo ne tik medžioti mamutus, raganosius ir arklius, bet ir prižiūrėti bei remontuoti savo įrankius.
Kasinėjimus atlieka mokslininkai iš Varšuvos valstybinio archeologijos muziejaus, Varšuvos universiteto ir Vroclavo universiteto archeologijos instituto. Tyrimai atnaujinti po kasinėjimų devintajame dešimtmetyje, ir darbai jau lėmė šimtus radinių: titnago peilius, gremžtukus, taip pat gyvūnų kaulus ir dantis.
„Tai vienintelė viduriniojo paleolito stovykla Lenkijoje, kuri šiuo metu aktyviai tyrinėjama“, – teigia projekto vadovas dr. Witoldas Gruzdźas. Pasak jo, neandertaliečiai šiame regione gyveno maždaug prieš 64–75 tūkstančius metų. Kadangi didžioji šalies teritorijos dalis buvo padengta ledynu, tokie radiniai šiaurės Lenkijoje yra itin reti.
Ši stovykla yra ypač vertinga dėl to, kad joje išliko organinės liekanos – kaulai, kurie paprastai randami tik urvuose. Tai leidžia mokslininkams suprasti, kaip atrodė neandertaliečių gyvenimas atvirose gyvenvietėse. Artefaktų analizė rodo, kad stovykla buvo akmens įrankių, reikalingų didelių gyvūnų skerdenoms pjaustyti, remonto centras. Nusidėvėjimo žymės ant įrankių patvirtina, kad jie buvo aktyviai naudojami medžioklėje ir grobio apdorojime.
Per tris sezonus archeologai užregistravo daugiau nei 300 artefaktų, o naujos ekspedicijos nuolat papildo kolekciją. Mokslininkai pabrėžia, kad šis atradimas dar kartą griauna neandertaliečių kaip primityvių būtybių įvaizdį. Šiuolaikiniai tyrimai patvirtina, kad jie buvo protingi, socialiai organizuoti, gamino įrankius, mokėjo užsiimti menu ir net laidodavo savo mirusiuosius.
Atradimas Mazovijoje padeda atkurti neandertaliečių gyvenimą Vidurio Europoje. Archeologai planuoja tolesnius tyrimus, kad nustatytų tikslias šių įrankių naudojimo datas ir giliau suprastų senovės žmonių prisitaikymo gebėjimus, rašo nv.ua.
antropologijaLenkijaneandertalietis
